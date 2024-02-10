بث مباشر مشاهدة مباراة قطر والأردن يلا شوت

جولة النهائي بين Qatar vs Jordan اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة قطر والأردن يلا شوت اليوم في كأس آسيا، وبينما يتواجه منتخبا قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024، تعج بالحماسة والتوترات شوارع كرة القدم العربية. يُنظم الحدث الكروي الكبير على أرضية ملعب لوسيل، حيث ستتصارع الفرق على لقب البطولة القارية. يُعتبر منتخب قطر، الذي يحمل لقب بطل النسخة السابقة، مرشحًا قويًا للتتويج باللقب مرة أخرى، فيما يأتي منتخب الأردن بوصفه المفاجأة السارة لهذه البطولة.

لم يكن هناك توقعات إيجابية لمنتخب الأردن قبل انطلاق البطولة، حيث لم يحقق أي فوز تحت قيادة المدرب الحسين عموتة قبل المباراة الودية الوحيدة ضد قطر. إلا أن "النشامى" قد صنعوا التاريخ من خلال مسيرتهم في البطولة، حيث حققوا انتصارات مهمة، بما في ذلك الفوز على منتخب العراق وإقصاء منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ 16.

باتت كل الأنظار متجهة نحو نجم المنتخب الأردني، موسى التعمري، الذي قدم أداءً مذهلًا وتألقًا استثنائيًا خلال البطولة، مما يجعله مرشحًا بقوة لجائزة أفضل لاعب في البطولة. إلا أنه سيواجه تحديًا كبيرًا من جانب نجم قطر، أكرم عفيف، الذي يعد واحدًا من أبرز هدافي البطولة.

على الجانب الآخر، يعد منتخب قطر مرشحًا قويًا للفوز باللقب، حيث تميزت مسيرته في البطولة بالنجاح والقوة، على الرغم من المنافسة الشرسة التي واجهها في المباريات السابقة. يأتي فوز قطر على إيران في نصف النهائي كمؤشر على قوته وإمكانيته في المباراة النهائية.

علمًا بأن قطر يتفوق تاريخيًا في المواجهات المباشرة مع الأردن، حيث فاز في 12 مباراة من أصل 23 مباراة، بينما انتصر منتخب الأردن في 6 مباريات فقط، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

من المتوقع أن تكون المباراة النهائية مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز ورفع كأس البطولة عاليًا، وسط توقعات كبيرة من الجماهير والمشجعين في جميع أنحاء العالم العربي.

متي موعد وتوقيت مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024؟

ستقام مباراة النهائي بين منتخبي قطر والأردن في كأس آسيا 2024 يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، مشاهدة مباراة قطر والأردن بث مباشر يلا شوت وذلك على أرضية ملعب لوسيل. يتوقع أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والأردن والسعودية. ستكون هذه المباراة النهائية فرصة لكل فريق للتتويج بلقب البطولة، وستشهد منافسة قوية ومثيرة بين الفريقين على أرض الملعب.

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر والأردن يلا شوت

من المهم الإشارة إلى أن المنتخب القطري يتمتع بتاريخ إيجابي في المواجهات المباشرة مع منتخب الأردن قبل النهائي في كأس آسيا 2024. حيث تمكن منتخب قطر من الفوز في 12 مباراة من أصل 18 مواجهة بين الفريقين، بينما حقق منتخب الأردن الفوز في 6 مباريات فقط. كما سجل التعادل في 5 لقاءات أخرى بينهما. هذا التفوق التاريخي يمكن أن يكون له تأثير نفسي إيجابي على لاعبي منتخب قطر قبل المباراة النهائية، في حين يتحدى منتخب الأردن هذا السجل ويسعى لتحقيق الانتصار في المباراة الحاسمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024؟

توفر القنوات العربية عدة خيارات لمتابعة مباراة قطر والأردن في كأس آسيا 2024، بث مباشر مباراة قطر والأردن يلا شوت وتختلف هذه القنوات حسب البلد الذي يتواجد فيه المشاهد. في معظم البلدان العربية، سيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس كأس آسيا، بالإضافة إلى قنوات الكأس اكسترا 1 و2.

في العراق، ستنقل المباراة عبر القناة الرابعة العراقية، بينما في الإمارات ستكون متاحة عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية آسيا. أما في المملكة العربية السعودية، فستكون قناة SSC 1 HD هي القناة الناقلة للمباراة، وهي تابعة لقنوات SSC المحلية والتي تحمل حقوق بث البطولة حصريًا في المملكة.

من المهم التأكد من القناة المتاحة في البلد الذي يتواجد فيه المشاهد، والاشتراك في الحالات اللازمة للحصول على البث، سواء كان ذلك من خلال الاشتراكات التلفزيونية أو استخدام أجهزة البث المخصصة مثل GOBX في المملكة العربية السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في كأس آسيا 2024

يوفر بث مباراة قطر والأردن العديد من الخيارات للمشاهدين عبر مختلف الأقمار الصناعية العربية، مشاهدة مباراة قطر ضد الأردن بث مباشر يلا شوت تويتر يمكنك متابعة القناة العراقية الرابعة على نايل سات فقط، بينما تتوفر قناة SSC1 HD حصريًا على عرب سات. أما قناة beIN Asian Cup فيمكن مشاهدتها على كل من نايل سات وسهيل سات.

بهذه الطريقة، يمكن للمشاهدين في مناطق مختلفة الاختيار من بين القنوات المتاحة على الأقمار الصناعية التي تستقبلها أجهزتهم، مما يتيح لهم الاستمتاع بمتابعة المباراة بسهولة ويسر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 Alkass EXTRA One HD سهيل سات 11642 أفقي 27500 2/3 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 Alkass EXTRA TWO HD سهيل سات 11566 أفقي 27500 2/3 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

كيف تشاهد مباراة منتخب قطر ضد منتخب الأردن في نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب قطر ضد منتخب الأردن تويتر في نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

تشكيل قطر المتوقع ضد الأردن

وسيكون تشكيل قطر المتوقع في لقاء الاردن كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر، المهدى علي، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق

تشكيل الأردن المتوقع ضد قطر

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

الأردن ضد قطر.. مشوار العنابي في كأس آسيا

بعد مشوار طويل ومثير في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، يتبقى فقط خطوة واحدة لتحديد بطل القارة، حيث يلتقي اليوم السبت، منتخبا قطر والأردن في المباراة النهائية المرتقبة، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب لوسيل المونديالي.

تُعتبر هذه المواجهة النهائية لكأس الأمم الآسيوية لعام 2023 فرصة لمشاهدة مواجهة عربية مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين، حيث يتطلع كل منتخب للتتويج باللقب القاري وإسعاد جماهيره.

يُشار إلى أن هذا النهائي هو العربي الثالث في تاريخ بطولات كأس الأمم الآسيوية، ويأتي بعدما نجحت الكرة العربية في الاحتفاظ بلقب البطولة في النسخة السابقة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة عام 2019، حيث توجت قطر بلقب البطولة.

وتُضاف هذه المواجهة إلى قائمة النهائيات العربية السابقة في بطولات كأس الأمم الآسيوية، حيث تمكنت السعودية من التتويج باللقب ثلاث مرات، والعراق مرة واحدة عام 2007.

يُطمح منتخب قطر في هذه المباراة إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد، حيث يسعى ليكون خامس منتخب يحقق لقب كأس الأمم الآسيوية في نسختين متتاليتين على الأقل، وذلك بعد فوزه في النسخة السابقة.

تعد جماهير منتخب قطر بانتظار هذا النهائي بفارغ الصبر، حيث يأملون أن يستعيد الفريق الكبرياء والمجد بعد أداء غير مقنع في كأس العالم الماضية، حيث يعتقدون أن التتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية سيعيد للمنتخب القطري مكانته وبريقه.

فيما يسعى منتخب الأردن إلى تحقيق مفاجأة كبيرة والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، حيث قدم أداء مميزًا خلال المباريات السابقة وتمكن من الوصول إلى هذا النهائي بجدارة واستحقاق.

بالتالي، يترقب عشاق كرة القدم هذا النهائي بشغف وحماس، حيث يتوقعون مواجهة مثيرة وندية بين منتخبي قطر والأردن على أرض ملعب لوسيل، ويتوقعون أن تكون هذه المباراة ختامًا رائعًا لهذه البطولة القارية الممتعة.

الأردن ضد قطر.. مشوار النشامي المثير في الكأس

منتخب الأردن يحمل في قلبه حلمًا كبيرًا في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، حيث يتوجّه إلى المباراة النهائية للمسابقة، الذي يطمح فيها إلى تحقيق فوز تاريخي ورفع اللقب القاري. يشهد مشوار الأردن في هذه البطولة الكبرى أداءً مميزًا، وتفوقًا على منافسيه، مما يجعل الآمال معقودة على فريق "النشامى".

يعتبر مشوار المنتخب الأردني في كأس الأمم الآسيوية لعام 2023 أمرًا استثنائيًا، خاصةً بعدما كانت التوقعات متواضعة قبل انطلاق البطولة. فقد بدأ الأردن رحلته بفوز مثير بنتيجة 4-0 على ماليزيا في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة. ورغم تعادله في الجولة الثانية مع كوريا الجنوبية 2-2، وخسارته الصعبة 0-1 أمام البحرين في الجولة الثالثة، إلا أنه نجح في التأهل للدور الثاني كأحد أفضل الثوالث.

كانت المفاجأة الكبيرة عندما تأهل المنتخب الأردني لدور الـ16 وواجه منتخب العراق. في مباراة مثيرة وماراثونية، قلب الأردن تأخره 1-2 في الوقت القاتل إلى فوز دراماتيكي 3-2، ليحقق إنجازًا كبيرًا ويضع قدميه في المربع الذهبي. ومع استمرار المغامرة، تألق الأردن بفوز صعب 1-0 على منتخب طاجيكستان في دور الثمانية.

وكان الاختبار التالي أمام منتخب كوريا الجنوبية، الذي يعد منتخبًا قويًا ومصنفًا عالميًا. وبمفاجأة أخرى، تمكن المنتخب الأردني من تحقيق فوز تاريخي 2-0، ليبلغ المباراة النهائية ويضع اسمه في سجلات الإنجازات.

تسلط هذه المباراة النهائية الضوء على حلم المنتخب الأردني في الوصول إلى القمة والتتويج باللقب. وفي ظل أداء لافت وروح قتالية عالية، يتطلع الفريق لمواصلة مسيرته الرائعة وإسعاد الجماهير الأردنية بتحقيق الإنجاز التاريخي.

يعتبر النجمان موسى التعمري ويزن النعليمات ركيزتين أساسيتين في تشكيلة المنتخب الأردني. بتألقهما وتسجيلهما لمعظم الأهداف، أصبحوا قادةً محوريين في رحلة الأردن نحو النهائي. يعكس هذا الثنائي الروح القتالية والإرادة الصلبة التي تميزت بها الفرق الكبيرة في البطولة.

إذا استمر المنتخب الأردني في تقديم أداءه الرائع واستمر في تحقيق الانتصارات، فإنه سيكون على بُعد خطوة واحدة من تحقيق الحلم الكبير. بالفعل، يعد هذا الإنجاز فرصة للمنتخب الأردني للانضمام إلى الأندية الرياضية التي استطاعت تحقيق إنجازات تاريخية وترك بصمة لا تنسى في عالم الرياضة.

إن كان المنتخب الأردني يتمكن من الفوز في المباراة النهائية والتتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية، فإنه سيضع اسمه في سجل التاريخ الرياضي كأحد الفرق الرائدة في كرة القدم القارية. ومن المؤكد أن جماهير الأردن ستبقى ممتنة وفخورة بإنجازات فريقها وستحتفل بالفوز بكل فخر واعتزاز.