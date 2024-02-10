غدًا.. مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية يطلق سمينار «تحقيق المخطوطات القبطية»

في إطار جهوده وانشطته المختلفة لتعزيز الاهتمام بالتراث القبطي، يُنظّم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية سمينارًا تحت عنوان «تحقيق المخطوطات القبطية»، في الفترة من ١١ - ١٣ فبراير ٢٠٢٤، وتُقام فعالياته في مركز الطفل للإبداع والحضارة بمصر الجديدة.

يُحاضر في السمينار نُخبة من الأساتذة والمُتخصّصين في مجال تحقيق النُّصوص والقبطيّات، وهم: الدكتور مدحت عيسى، القس باسيليوس صبحي، الأستاذ شريف رمزي، الأستاذ إسحاق الباجوشي.





من جهتة أعرب الباحث «شريف رمزي» عضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي ومُحقِّق كتاب «سير البيعة المقدّسة»، عن تقديره للدور الرائد الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية، لا سيّما النَّشاط الملحوظ لمركز الدراسات القبطية بالمكتبة.

وعن موضوع السمينار قال «رمزي»: تحقيق النُّصوص علم له أصول وله روّاد من الجيّد أن نتعلّم منهم وأن ندرس مناهجهم المختلفة ونتناولها بالنَّقد والتَّحليل.

وأضاف: إنَّنا في حاجة ماسّة لإعادة اكتشاف ما وصل إلينا من وثائق ومخطوطات، وسبر أغوارها بالبحث والدِّراسة، لا سيّما وأنّ أكثرها ما يزال حبيس الأرفُف الأدراج.