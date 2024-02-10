مشاهدة مباراة الأردن اليوم بث مباشر الآن.. يلاكورة الأردن وقطر اليوم bein sport نهائي كأس آسيا

بث مباشر مباراة الأردن وقطر Jordan Sport Live اليوم

مشاهدة مباراة الأردن اليوم بث مباشر الآن، يبحث الكثير من المواطنين عن ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاردن وقطر، والتي من المقرر ان يخوضها المنتخبين غدا السبت الموافق 10 من فبراير 2024، في نهائي بطولة كأس آسيا 2024، حيث أن البطولة لهذا الموسم أصبحت عربية خالصة، حيث أنه سواء فاز منتخب الأردن أو منتخب قطر باللقب، ومن هنا سوف نوفيكم بموعد المباراة، والقنوات الناقلة، وتشكيل المنتخبات.

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وتمكن منتخب قطر من تحقيق إنجاز كبير بعد فوزه المثير مساء الأربعاء على منتخب إيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-2 لصالح الفريق القطري. وبهذا الفوز، يحجز منتخب قطر مقعده في النهائي للنسخة الثانية على التوالي.

بدأت مسيرة منتخب قطر في البطولة بشكل مميز، حيث تصدر المجموعة الأولى بعلامة كاملة بفوزه على لبنان وطاجيكستان والصين. واستمرت النتائج الإيجابية عندما تأهل الفريق لدور الثمانية وتغلب على فلسطين بنتيجة 2-1 في مواجهة عربية مثيرة.

وكانت مرحلة ربع النهائي تحديًا كبيرًا حيث واجه منتخب قطر منتخب أوزبكستان، وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، نجح منتخب قطر في التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وفي نصف النهائي، واجه منتخب قطر تحديًا آخرًا أمام إيران، ورغم الصعوبات، نجح العنابي في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، ليحجز موعدًا في المباراة النهائية أمام المنتخب الأردني.

المباراة النهائية ستكون يوم السبت المقبل على ملعب لوسيل، حيث سيواجه منتخب قطر المنتخب الأردني الذي تأهل بنجاح على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0، وسيكون اللقاء فرصة لمنتخب قطر للدفاع عن لقبه وتحقيق فوز تاريخي يعزز مكانته في عالم كرة القدم الآسيوية.

الطريق إلى النهائي:

منتخب الأردن

المجموعة الخامسة:

فاز 4-0 على ماليزيا.

تعادل 2-2 مع كوريا الجنوبية.

خسر 1-0 أمام البحرين (دور الـ16).

تغلب 3-2 على العراق (دور الثمانية).

تفوق 1-0 على طاجيكستان (الدور قبل النهائي).

هزم كوريا الجنوبية 2-0.

منتخب قطر

المجموعة الأولى:

فازت 3-0 على لبنان.

تغلبت 1-0 على طاجيكستان.

هزمت الصين 1-0 (دور الـ16).

تفوقت 2-1 على فلسطين (دور الثمانية).

تغلبت على أوزبكستان 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.قبل النهائي:

فازت 3-2 على إيران.

توقعات الرابح بين قطر والأردن بكأس آسيا قبيل ساعات على المباراة تثير تفاعلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي توقعاتهم حول هوية الفريق الذي سيكسب بين منتخبي الأردن وقطر في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا المقامة في العاصمة القطرية، الدوحة.

الكمبيوتر العملاق لـ أوبتا يتوقع فوز قطر

بكأس آسيا 2023 بعد 10 آلاف عملية محاكاة 🏆



• 🇶🇦 توقع فوز قطر في 38.4% من عمليات المحاكاة



• 🇯🇴 توقع فوز الأردن في 34.8% من عمليات المحاكاة pic.twitter.com/i0KSZw7Zin — عز (@MnbrIl) February 9، 2024

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد قطر اليوم في نهائي كأس أمم آسيا؟

ستتم مشاهدة مباراة الأردن وقطر بث مباشر يلا شوت ومباريات كأس آسيا 2024 على عدة قنوات مختلفة في الدول العربية. في المملكة العربية السعودية، ستتم بث المباريات على قناة SSC. في العراق، ستكون البث على قناة الرابعة العراقية. أما في بقية بقاع الوطن العربي، ستكون المباريات متاحة على قناة بي إن سبورت.

تردد القنوات:

تردد قناة SSC تردد قنوات أبوظبي الرياضية عرب سات تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات بي إن سبورت آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

قطر ضد الأردن:

منتخب قطر يحقق إنجازا مهمًا بحجز مقعده في نهائي كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه المثير مساء الأربعاء على منتخب إيران بنتيجة 3-2 في نصف نهائي كأس آسيا 2023 جرت المباراة على استاد الثمامة، حيث قدم منتخب قطر أداءً مميزا ليتأهل لمواجهة الأردن في النهائي المقرر إقامتها اليوم السبت على ملعب لوسيل.

بدأ منتخب قطر مشواره في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها بشكل مميز حيث تصدر المجموعة الأولى بالفوز على لبنان وطاجيكستان والصين محققا العلامة الكاملة.

من جهة أخرى تأهل منتخب الأردن بفوزه على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 ليبلغ نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

في مباراته مع فلسطين في دور الـ16 تمكن منتخب قطر من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 واستمر في التألق في البطولة بتجاوزه عقبة منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح في دور الثمانية.

ثم في مباراة نصف النهائي خاض منتخب قطر مواجهة قوية مع إيران وتغلب عليها بنتيجة 3-2 ليتأهل إلى المباراة النهائية ويواجه منتخب الأردن في النهائي المرتقب.