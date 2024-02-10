كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة الاردن وقطر(1-3) - تويتر HD اليوم مشاهدة مباشرة دون تقطيع

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة الاردن وقطر - تويتر HD اليوم مشاهدة مباشرة بدون تقطيع

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة الاردن وقطر - تويتر HD اليوم مشاهدة مباشرة دون تقطيع تنطلق اليوم مواجهة كروية عربية في نهائي كأس أمم آسيا بين منتخب الاردن ومنتخب قطر وتقام مباراة الأردن وقطر اليوم السبت 10 فبراير في تمام الساعة الخامسة علي ملعب لوسيل،احرزأكرم عفيف الهدفالاول لمتنخب قطر في الدقيقة 22 عن طريق ضربة جزاء.

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كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة الاردن وقطر - تويتر HD اليوم مشاهدة مباشرة دون تقطيع

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مباراة الاردن قطر في نهائي كاس اسيا

تأتي مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس أمم آسيا ويسعى الأردن لكتابة تاريخ جديد وتحقيق لقبه الأول في البطولة بينما يسعى قطر للحفاظ على اللقب للمرة الثانية.

موعد مباراه الاردن وقطر في نهائي كأس آسيا

تنطلق مباراة الاردن وقطر اليوم السبت 10 فبراير في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت قطر.

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القنوات الناقلة لمباراة الاردن وقطر

تذاع مباراة الأردن وقطر عبر قنوات SSC 1 HD وbeIN Asian Cup.

قناة SCC 1 HD

تردد القناة: 12380.

والترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

beIN Asian Cup

تردد القناة: 12188

الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

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معلقو مباراة الأردن وقطر

يعلق على مباراة الاردن وقطر على قناة SCC كلا من فارس عوض وفهد العتيبي.

يعلق على مباراة الأردن وقطر على قناة beIN Asian Cup عصام الشوالي وحسن العيدروس.

تشكيل منتخب قطر المتوقع

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر - المهدى علي - لوكاس مينديز - بيدرو ميجيل كوريا.

خط الوسط: محمد وعد - أحمد فتحي - همام الأمين - يوسف عبد الرازق.

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي.