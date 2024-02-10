بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة الاردن وقطر (1-3)في نهائي كأس آسيا مشاهدة مباشرة دون تقطيع

بث مباشر يلا شووت بدون اشتراك مباراة الاردن وقطر في نهائي كأس آسيا مشاهدة مباشرة بدون تقطيع

بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة الاردن وقطر في نهائي كأس آسيا مشاهدة مباشرة دون تقطيع تنطلق اليوم مواجهة كروية عربية في نهائي كأس أمم آسيا بين منتخب الاردن ومنتخب قطر وتقام مباراة الأردن وقطر اليوم السبت 10 فبراير في تمام الساعة الخامسة علي ملعب لوسيل،احرزأكرم عفيف الهدفالاول لمتنخب قطر في الدقيقة 22 عن طريق ضربة جزاء.

بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة الاردن وقطر في نهائي كأس آسيا مشاهدة مباشرة دون تقطيع

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مباراة الاردن قطر في نهائي كأس آسيا

تأتي مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس أمم آسيا ويسعى الأردن لكتابة تاريخ جديد وتحقيق لقبه الأول في البطولة بينما يسعى قطر للحفاظ على اللقب للمرة الثانية.

موعد مباراه الاردن وقطر في نهائي كأس آسيا

تنطلق مباراة الاردن وقطر اليوم السبت 10 فبراير في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت قطر.

القنوات الناقلة لمباراة الاردن وقطر في نهائي كاس اسيا

تذاع مباراة الأردن وقطر عبر قنوات SSC 1 HD وbeIN Asian Cup.

قناة SCC 1 HD

تردد القناة: 12380.

والترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

beIN Asian Cup

تردد القناة: 12188

الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

معلقين مباراة الأردن وقطر

يعلق على مباراة الاردن وقطر على قناة SCC كلا من فارس عوض وفهد العتيبي.

يعلق على مباراة الأردن وقطر على قناة beIN Asian Cup عصام الشوالي وحسن العيدروس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاردن وقطر

-قناة Alkass EXTRA One HD وتردد: 12604 أفقي على نايل سات والترميز: 27500 والتصحيح: 2/3 والمعلقون: خليل البلوشي ومحمد السعدي.

-القناة الرابعة العراقية: تردد: 10892 أفقي على نايل سات والترميز: 27500. والتصحيح: 3/4. والمعلقون: نورالدين آيت علي وحسام الوائلي.

-5. Abu Dhabi Sports Asia: التردد: 11526 علي القمر الصناعي: النايل سات والاستقطاب: أفقي ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6المعلقون: محمد حسين وحازم عبد السلام.