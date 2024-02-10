الحوار الوطني يستكمل اجتماعاته لبحث الحوار الاقتصادي

الفجر السياسي
الحوار الوطني
الحوار الوطني

 

استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته اليوم السبت، بمشاركة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، لبحث سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات بشكل أكثر فاعلية وعملية.

 

ويناقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي، على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية. 

 

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أعلن من قبل أن مجلس أمناء الحوار قد قرر إستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني
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