تعرف على فوائد وأضرار نت لوك.. وأفضل الكريمات لإزالة الحبوب من البشرة والجسم، بعض الأشخاص يعانون من مشكلات البشرة ويرغبون في معرفة ما إذا كان نيت لوك يمكنه التخلص من آثار الحبوب. يعاني الشباب في الغالب من ظهور حبوب الشباب المزعجة على الوجه، وهناك العديد من الكريمات المتوفرة التي تهدف إلى إزالة هذه الحبوب وتنظيف البشرة، من بينها نيت لوك.

يعد كريم نت لوك من أفضل الكريمات المشهورة لعلاج الوجة والجسم من المشكلات التي تواجه الشباب، وسوف نوافيكم ما إذا كان هذا الكريم يعمل على إزالة الحبوب أم لا من خلال النقاط التالية:

بكل بساطة الإجابة على هذا السؤال هو نعم.

يعمل كريم نت لوك على إزالة آثار الحبوب من الجسم.

ويتميز هذا الكريم بأنه مضاد للالتهابات.

يعمل الكريم على التقليل من آثار الحبوب.

آثار سلبية لحبوب نت لوك

الكريمات تحتوي على العديد من المواد الكميائيه ولذلك يكون لها العديد من بعض الآثار السلبية للوجه، ولذلك سوف نوافيكم عر فقرتنا حول تلك الآثار السلبية من خلال النقاط التالية:

يؤدي بعض الأحيان هذا الكريم على صداع شديد باستمرار.

يؤدي الكريم أحيانًا إلى حساسية شديدة في الجلد.

يؤدي إلى شعور بالدوخة.

هذا الكريم يؤدي أحيانًا إلى الرغبة في التقيؤ.

يعمل أحيانًا على ظهور بعض المشكلات في الرؤية.

أفضل الكريمات لإزالة الحبوب من الوجه

يوجد العديد من أنواع الكريمات التي تعمل على إزالة الحبوب من الجسم، وتلك الحبوب لها الكثير من المميزات، ولذلك سوف نوافيكم عبر فرتنا أفضل أنواع الكريمات من خلال النقاط التالية:

مزيل لمعة البشرة من يوسيرين EUCERIN DermoPurifyer Mattifying Fluid.

مرطب حمض الهيالورونيك المائي Water Drench Hyaluronic Acid Moisturizer من بيتر توماس روث Peter Thomas Roth.

كريم فيتوسوليوشن للعناية اليومية المزدوجة Phytoslution – Double Correction Daily Care من فيتشي VICHY.

كريم سيبيوم جلوبال من بيوديرما BIODERMA Sébium Global.

كريم رتن أي.

كريم ديفرين.

كريم ديفرين أدابالين Differin Adapalene Ance Treatment.

كريم حمض الأزلايك من ذا أورديناري The Ordinary Azelaic Acid Suspension.

كريم حب الشباب الهلامي من نيتروجينا NEUTROGENA Soothing Clear Turmeric Gel.

كريم بروآكتيف المعالج لعيوب البشرة PROACTIVE Emergency Blemish Relief.

كريم إيفاكلار ديو بلس EFFACLAR DUO (+).

كريم الريتنول من سكين – كيوتيكالس SKINCEUTICALS Retinol 0.3.

كريم اكنى فرى.

كريم أكرتين للتقشير.

من أفضل الحلول للتغلب على حب الشباب هي الكريمات المخصصة لعلاج تلك المشكلات في الوجه، وتعطي تلك الكريمات الكثير من الفوائد للوجه، ولكن لتلك الكريمات الكثير من الآثار السلبية، ولذلك قد ذكرنا لكم من خلال الفقرات السابقة هل نت لوك يزيل آثار الحبوب وأيضًا قد وافيناكم الآثار السلبية لهذا الكريما وأفضل أنواع الكريمات الخاصة بإزالة الحبوب.