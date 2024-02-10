وصفات مختلفه لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم والمناطق الحساسة "تعرف عليها"،يبحث العديد من السيدات والفتيات على وصفات البشرة والجسم بشكل دائم من خلال محرك البحث العالمي وبين مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات السيدات.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الموضوع التالي وصفات تفتيح الاماكن الداكنه بالجسم.

وصفة خشب الصندل وماء الورد

يُنصح بمزج ملعقة من مسحوق خشب الصندل مع 10 قطرات من ماء الورد لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم، مثل منطقة بين الفخدين، بعد استحمام الجسم.

يترك الخليط على المناطق المستهدفة لمدة 20 دقيقة، ثم يُشطف بالماء. يُفضل تكرار هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج فعّالة.

وصفة جل الصبار

يُفضل تدليك المناطق الداكنة بجل الصبار النقي 100٪، وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسلها بالماء الدافئ بعد الاستحمام. يُنصح بتكرار هذه العملية بشكل يومي لتحقيق نتائج إيجابية.

وصفة عصير البرتقال والكركم

يمكن أيضًا استخدام خليط من عصير البرتقال ومسحوق الكركم، حيث يتم مزج ملعقتين من عصير البرتقال مع قليل من الكركم، وتطبيقه على المناطق الداكنة بالجسم يوميًا، ثم تركه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء.

وصفة الحمص المطحون

يمكن إعداد معجون بواسطة خلط الحمص المطحون مع القليل من الماء، وتوضيبه على المناطق الداكنة لتحقيق تفتيح البشرة. يُترك المعجون لبضع دقائق حتى يجف، ثم يشطف بالماء.

يُفضل تكرار هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج فعّالة.

وصفات الخيار

يمكن للخيار أن يساعد في تفتيح المناطق الحساسة ذات السواد الشديد، بما في ذلك منطقة البيكيني، ويُعتبر من بين المكونات الطبيعية التي تعزز إنعاش البشرة وتوفير تأثير تبريدي على البشرة، للاستفادة من فوائد الخيار في التفتيح، يُمكن استخدامه بطرق مختلفة، مثل:

وصفة الخيار مع الألوفيرا : يُخلط لب حبة الخيار مع قليل من هلام الألوفيرا، ثم يُطبق المزيج على المنطقة الحساسة ويُشطف بعد فترة.

: يُخلط لب حبة الخيار مع قليل من هلام الألوفيرا، ثم يُطبق المزيج على المنطقة الحساسة ويُشطف بعد فترة. وصفة الخيار مع العسل : يُقشر الخيار ويُقسم إلى شرائح، ثم يُدلك به على المنطقة الحساسة الداكنة. بعد جفاف عصير الخيار على البشرة، يُوزع عسل على المنطقة ويُغسل بعد ذلك.

: يُقشر الخيار ويُقسم إلى شرائح، ثم يُدلك به على المنطقة الحساسة الداكنة. بعد جفاف عصير الخيار على البشرة، يُوزع عسل على المنطقة ويُغسل بعد ذلك. وصفة الخيار مع البطاطا: يُمزج عصير الخيار وعصير البطاطا مع العسل والسكر، ثم يُوزع المزيج على المنطقة الداكنة. يُدلك بلطف ويُشطف بالماء بعد مرور 15 دقيقة.

وصفة البابايا

تحتوي البابايا على إنزيم البابين، الذي يُعتقد أنه يساعد في تفتيح منطقة البكيني ومناطق أخرى عند استخدامه موضعيًا، وللاستفادة من فوائد البابايا في تفتيح المناطق الحساسة ذات السواد الشديد، يُمكن اللجوء إلى هذه الوصفات:

وصفة البابايا دون إضافات : يُهرس رُبع ثمرة من البابايا الناضجة، ثم يُدلك لب البابايا المهروس على المنطقة الداكنة لمدة 5 دقائق، ويُترك على البشرة لمدة ربع ساعة قبل الغسل بالماء.

: يُهرس رُبع ثمرة من البابايا الناضجة، ثم يُدلك لب البابايا المهروس على المنطقة الداكنة لمدة 5 دقائق، ويُترك على البشرة لمدة ربع ساعة قبل الغسل بالماء. وصفة البابايا مع فيتامين هـ: يُهرس رُبع حبة من البابايا الخضراء مع قليل من فيتامين هـ، ثم يضاف إليها ملعقة من اللبن الرائب والعسل. يُدلك المزيج على المنطقة الحساسة ويُترك لمدة 15 دقيقة.

وصفات الكركم

قد يكون للكركم دور في تفتيح التصبغات، خاصةً عند مزجه مع بعض المكونات الطبيعية الملائمة التي تساهم في تفتيح المناطق الحساسة ذات السواد الشديد، للاستفادة من فوائد الكركم في هذا السياق، يُمكن الاستعانة بإحدى الوصفات التالية:

وصفة الكركم مع الألوفيرا : يُخلط هلام الألوفيرا بملعقة صغيرة من الكركم، ثم يُوزع المزيج على المنطقة الحساسة الداكنة، ويُغسل بعد مرور 30 دقيقة.

: يُخلط هلام الألوفيرا بملعقة صغيرة من الكركم، ثم يُوزع المزيج على المنطقة الحساسة الداكنة، ويُغسل بعد مرور 30 دقيقة. وصفة الكركم مع عصير البطاطا: تعصر نصف حبة بطاطا، ثم يضاف إليها رشة من الكركم، ثم يُطبق المزيج على المنطقة الحساسة لمدة ربع ساعة قبل شطفها بالماء.

وصفة قشور البرتقال

تظهر قشور البرتقال فعالية في تفتيح المناطق الحساسة ذات السواد الشديد، خاصةً إذا كانت هناك تصبغات، يعزى هذا لاحتواء قشور البرتقال على فيتامين C الذي قد يُسهم في تحسين التفتيح.

بالتالي، يُمكن استخدام قشور البرتقال لتحقيق تفتيح في المناطق الحساسة، كما يُظهر ذلك في الوصفات التالية:

وصفة قشور البرتقال مع الحليب : تُجفف وتُطحن قشور البرتقال، ثم يُمزج مسحوق القشور (ملعقتين) مع ماء الورد والحليب (ملعقة). يُطبق المزيج على المنطقة الحساسة، ثم يُغسل بعد بضع دقائق.

: تُجفف وتُطحن قشور البرتقال، ثم يُمزج مسحوق القشور (ملعقتين) مع ماء الورد والحليب (ملعقة). يُطبق المزيج على المنطقة الحساسة، ثم يُغسل بعد بضع دقائق. وصفة قشور البرتقال مع اللبن الرائب: تُجفف وتُطحن قشور البرتقال، ثم يُمزج مسحوق القشور (ملعقة) مع لبن الرائب (ملعقتين) وقليل من العسل. يُوضع المزيج على المنطقة الحساسة الداكنة، وبعد أن يجف يُغسل بالماء.

كان في هذا المقال أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستخدمها النساء، وذلك لتفتيح المناطق الداكنة من الجسم، حيث تسبب هذه المشكلة الكثير من الإزعاج لهن ويرغبوا في طرق طبيعية للتخلص من هذه المشكلة، وقد قدمنا هذه الطرق في هذا المقال.