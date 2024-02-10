تعرف على فوائد انقاص السحور في رمضان 2024

تقترب منا أيام شهر رمضان الكريم، ومعها تطرح الأسئلة حول فوائد توقف السحور على الوزن. على الرغم من الحاجة إلى تناول وجبة السحور للتغذية قبل فترة الصيام، إلا أن هناك من يفضل التخلي عنها في سبيل خسارة الوزن. هل هذا مفيد حقًا؟

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن فوائد السحور وتوقفه وفوائد انقاص السحور.

في شهر رمضان الكريم النافذة المسموح خلالها بتناول الطعام صغيرة بعض الشيء مما يجعلنا نتناول الكثير من الطعام لسد الشهية دون مبالاة بصحة الطعام من عدمها، وعند ملاحظة زيادة في الوزن يتم اللجوء إلى التضحية بوجبة السحور، يمكن لذلك أن يساعد في إنقاص الوزن فعلًا ولكنه ليس أساسيًا لذلك كما أنه من الوارد ألا يؤثر في عملية التنحيف المتبعة.

يتحكم في وزن الجسم كم السعرات الحرارية الداخلة له والتي لا يفرق فيها بين الخاصة بوجبة السحور أو الإفطار، بمعنى أكثر إيضاحًا أنه في حالة تناول الكثير من الطعام الغير صحي أثناء الإفطار بما يفيض عن حاجة الجسم فإلغاء وجبة السحور لن يفيد بشيء ولن يُخلص من الوزن الزائد بل يمكن أن يسبب بعض الأضرار والتي منها الجوع الشديد نهارًا والخمول والتعب والإرهاق وغيرها.

كيف استغل السحور في إنقاص الوزن؟

من الممكن أن يفيد السحور في إنقاص الوزن من خلال توفير السعرات الحرارية الداخلة للجسم ذلك الوقت لمنحه أقل مما يحتاج ويُكتفى بالحصول على الطعام في وجبة الإفطار، ولكن تلك طريقة لا يُنصح بها البتة لما لها من أضرار كما أوضحنا.

أطعمة تنقص الوزن في السحور

لا يوجد طعام معين يمكنه إنقاص الوزن بل هناك أطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي تمنح الجسم احتياجاته وكذلك تساعد في كبح الشهية، وفيما يلي نوضح أهم تلك الأطعمة:

البروتين بمختلف مصادره ومنها البيض والجبن القريش والحليب.

تناول الخضراوات والتي تعطي الجسم المعادن والفيتامينات اللازمة من جهة، وتساعد في الشعور بالامتلاء من جهة.

الكربوهيدرات ومن أهمها البطاطا المسلوقة حيث تُمد بالطاقة مع منح الشبع.

هل التوقف عن السحور في رمضان ينقص الوزن؟ سؤال من أفضل الأسئلة التي يمكن أن يطرحها البعض ممن يهتمون بصحة أجسادهم والحفاظ على وزنهم، وفيما سبق سعينا في إيضاح أهم التفاصيل الخاصة بالموضوع.