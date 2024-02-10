أنا برة الملة

السلام عليكم استاذة نيڤين؛

من اربع شهور اتخطبت لدكتور بعد علاقة دامت فترة طويلة.. المهم انا في مصيبة دلوقتي.. مرة كنا خارجين وخلاص بنتكلم في تجهيز بيتنا ونشوف هنجيب ايه.. خلصنا كلام عن البيت والالتزامات قعدنا ندردش شوية في أمور عامة.. وفجأة تطرقنا لشوية مظاهر سيئة في مجتمعنا راح مودينا الموضوع على منطقة الدين.. وبس.. جت السيرة من هنا بدأت الاحظ إنه بيتكلم عن الدين بشكل عام ببرود غريب ودي اول مرة اسمعه بيتكلم بالطريقة دي.. والاغرب اننا عشرة طويلة ازاي ما اكتشفتش الموضوع.. المهم.. بدأت اقصد ادخل معاه في تفاصيل اكتر لقيت لهجته بدأت تبقى حادة وردوده مستفزة ومهينة للدين بشكل عام فقررت اضغط عليه اكتر لاني بدأت استغرب اكتر.. لكن عمري ما كنت اتخيل إنه فجأة يقولي ( اسمعي بقولك ايه انا برة الملة ).. لحظتها قلت يمكن مضغوط من الظروف واعصابه تعبانة لكن النيلة اني اكتشفت إنه بيتكلم جد.. انا مش حابة اكتب تفاصيل اللي قاله مش حلو حد يعرف من الناس ان في بشر كدة.. لكن خلاصة القول إنه مش موافق على إنه يكون في اديان اساسا.. انا اخدت الصدمة وما ناقشتش وقلتله روحني فورا.. دخلت البيت على اوضتي عدل.. فصلت اعيط كتير مش مصدقة نفسي ان هو دة الانسان اللي اخترته من بين الناس وعقول ايه لاهلي واحنا خلاص قربنا نتجوز.. طبعا حالتي بتسوء نفسيا جدا وفي حالة صدمة ومش متخيلة ابدا لغاية دلوقتي إنه فعلا بيتكلم جد.. ومعتقدش ان ممكن لانسان أو كان بيبالغ حتى ! إنه يتكلم عن دينه كده.. ازاي اقدر اتجوزه اصلا ؟ استاذة نيڤين انا في وضع لا احسد علبه ارجوكي تنصحيني وشكرا جزيلا.

امل فهمي

محررة الصفحة.. نيڤين حجازي

صديقتي أمل.. إهدئي قدر المستطاع فللأسف ما تتكلمين عنه وجدت منه نماذج ليست بقليلة.. المهم الآن ان تتأكدي من استحالة الاستمرار مع هذا الانسان.. فكيف ستثقين فيه ؟ سأجيبك بسؤال وبه الاجابة في الوقت نفسه ( من لايكون الله هو كبيره ومرجعه.. فمن يكون ) هذه اجابتي وسؤالي لك وتحمدي ربك انك اكتشفتي قبل الزواج به.