تعرف على أنواع حب الشباب وأسباب ظهورها وطريقة التخلص منها، مرض حب الشباب يعد واحدًا من الاضطرابات الجلدية الشائعة التي تصيب الأفراد في مرحلة معينة من الشباب نتيجة لتغيرات في الهرمونات من خلال بوابة الفجر الإلكترونية، سنتناول أهم أنواع حب الشباب لتعم المعرفة بها بين جميع الفئات العمرية وسنقدم أيضًا استراتيجيات الوقاية منها.

لقد صرح جميع الأطباء الجلدية بأن هناك العديد من أنواع حب الشباب التي يرغب الاهتمام بها لعلاجها، وإذا كنت ترغب في التعرف على تلك الأنواع تابع الآتي:

الرؤوس البيضاء أو السوداء التي تحدث نتيجة إفرازات دهنية أو وجود جراثيم وخلايا جلد ميتة.

الزيوان هي عبارة عن رؤوس سوداء تحدث نتيجة التهابات في بصيلات الشعر.

تورمات متقيحة هي عبارة عن حبوب حمراء تظهر في الجلد وتكون ذات رؤوس بيضاء.

كيسات هي عبارة عن حبوب تظهر تحت الجلد وتسبب ألمًا شديدًا وتكون نتيجة إفرازات العديد من الدهون.

كتل صلبة بارزة.

كتل سطحية تحتوي على القبح.

كتل سطحية عميقة تحتوي على القبح.

أسباب ظهور حب الشباب

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب لدى المراهقين ويرغبون في التخلص منها للحصول على مظهر لائق لذا نقدم لكم أبرز تلك الأسباب في الآتي ذكره:

وجود العديد من الجراثيم.

انتشار الجلد الميت الذي يحفز إنبات بصيلات الشعر.

انسداد المسام.

عدم الاهتمام بنظافة الوجة.

الإهمال في ترطيب الوجه بشكل دائم خاصة في فصل الشتاء.

قلة شرب الماء.

تغيير في هرمونات الجسم عند الولد والبنت خاصة في مرحلة البلوغ.

الحمل.

الحيض.

تكييس المبايض.

الملابس الضيقة وغير مريحة.

الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

طريقة التخلص من حب الشباب

إن الوقاية خير من العلاج فإذا كنت ترغب في التخلص من حب الشباب عزيزي القارئ وتظهر في أجمل حلة عليك اتباع التعليمات الآتية:

تختلق مدة العلاج طبقًا لاختلاف نوع شدة حب الشباب فهناك حب شباب خفيف ومتوسط وشديد.

دهانات تعمل على تنشيف الحبوب.

مضادات حيوية لمواجهة البكتيريا والجراثيم.

رهيم تريتينوين ومع بيروكسيد البينزويل أحيانًا.

حُقن الستيرويدات القشرية لعلاج حبّ الشباب الكيسي.

دواء سبيرونولاكتون.

مضاد حيوي كلينداميسين وإيريثروميسين.

أيزوتراتينوين.

كما يمكنك استخدام بعض من الأساليب المتطورة في العلاج كاستخدام الليزر.

يمكنك الاستعانة ببعض المواد الكيميائية لتجفيف الندب.

نصائح لتجنب حب الشباب

من خلال موقعنا نقدم للشباب بعض من النصائح التي تساعدهم في التغلب على مرض حب الشباب ومن هذه النصائح الآتي ذكرها:

ضرورة معرفة نوع البشرة إذا كانت حساسة أو دهنية أو مختلطة.

استخدام غسول طبي مناسب لبشرتك مرتين خلال اليوم.

أدوية مضاد حيوي المساعدة على تنشيف الحبوب.

الابتعاد عن استخدام مساحيق التجميل.

ارتداء ملابس مريحة لا تلتصق بالجلد.

الاستحمام بعد أي مجهود كالجري وصالات الرياضة.

المواظبة على العلاج حتى تختفي تمامًا.

الاثار الجانبية التي يتركها مرض حب الشباب

إن حب الشباب يترك العديد من الآثار الجانبية كالآتي ذكره:

التعرض لإشعاع الليزر الذي يستخدم أثناء عمليات تقشير الحبوب بالليزر

ظهور بعض من الأدمة.

وجود الكثير من آثار الجلد الميت.

تقشير الجلد الميت.

الفئات الأكثر عرضًا للإصابة بحب الشباب

هناك العديد من الأشخاص الذين يواجهون خطر التعرض للإصابة بمرض حب الشباب ومن هذه الفئات الآتي ذكرها:

البنات والشباب في مرحلة المرهقة.

عند اقتراب موعد الدورة الشهرية للبنات.

الأشخاص الذين يتناولون العلاج الذي يكون به الكورتيزون.

المرأة الحامل من أكثر الأشخاص عرضًا للإصابة بحب الشباب.

أماكن ظهور حب الشباب

هناك العديد من الأماكن التي تظهر بها حب الشباب في جسم الإنسان وسنذكر هذه الاماكن في النقاط التالية:

أسفل الخدود.

بجانب الانف والفم.

بالقرب من العين.

أعلى الجبهة.

بالقرب من الأذن

الجبهة السلفية.

الظهر والكتف

لقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن أعراض مرض حب الشباب الذي يصيب الشباب في فترة معينة من مراحل عمرهم وفي سياق حديثنا تطرقنا إلى طرق الوقاية منه.