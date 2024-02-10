تعرف على فوائد عصير البصل والليمون للشعر والبشرة،عصير البصل والليمون هما من الوصفات المنزلية التي تتمتع بفوائد مذهلة للعناية بالشعر والبشرة. فما هي فوائد هذين المكونين للشعر والبشرة؟

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونيبة من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن فوائد عصير البصل والليمون للشعر والبشرة.

من أهم فوائد عصير البصل للشعر ما يلي:

عصير البصل غني بعنصر الكبريت الذي يدخل في تركيب عدة أحماض أمينية التي تعمل على تعزيز إنتاج الكيراتين، وبروتين الكولاجين الذي يعمل على منح الشعر المرونة، والقوة.

يفيد عصير البصل في تغذية بصيلات الشعر، وزيادة كثافته.

يمتلك عصير البصل خواص مضادة للميكروبات، مما يساعد على تقليل الالتهابات في فروة الرأس والتي تسبب تساقط الشعر.

يحتوي البصل على مضادات أكسدة، تعمل على تقليل أضرار الجذور الحرة، كما تعمل على زيادة كثافة الشعر.

تقليل ظهور الشعر الأبيض، بفضل احتوائه على مركب الكاتلاز.

علاج جفاف وتقصف الشعر.

علاج قشرة الشعر، حيث يحتوي على خواص مضادة للفطريات.

طريقة استخدام عصير البصل للشعر

يمكنك تحضير ماسك عصير البصل وجوز الهند الذي يعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، وإكسابه مظهر لامع، والطريقة كالتالي:

مزج ربع كوب من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قومي بتوزيع الخليط على شعرك، مع تدليك فروة الرأس لمدة دقائق.

قومي بتغطية شعرك باستخدام منشفة، لمدة نصف ساعة.

غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

تكرار الماسك مرتين اسبوعيًا.

فوائد عصير البصل للبشرة

اشتهر البصل بفوائده المتعددة للبشرة، وفيما يلي فوائد عصير البصل للبشرة:

يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، بفضل احتوائه على فيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ج.

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، كما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد.

يحتوي عصير البصل على مضادات أكسدة، تحمي البشرة من الإصابة بالالتهابات والتصبغات.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في عصير البصل على تعزيز نضارة البشرة.

التخلص من البقع الداكنة.

التخلص من حب الشباب.

ماسك عصير البصل واللبن

يعمل ماسك عصير البصل واللبن على منح البشرة النضارة، والتخلص من آثار حب الشباب، والالتهابات، والطريقة كالآتي:

مزج ملعقتين كبيرتين من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من اللبن.

ثم إضافة بضع قطرات من أي زيت عطري، كزيت اللافندر إلى الخليط.

وضع الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم يغسل جيدًا بالماء.

أضرار عصير البصل للشعر والبشرة

على الرغم من تعدد فوائد عصير البصل للشعر والبشرة، إلا أن له أضرار يمكن أن تحدث لبعض الأشخاص، ومنها ما يلي:

يمكن أن يسبب الحساسية، والتهاب الجلد، ولذلك يُنصح بتجربته أولًا على منطقة صغيرة من الوجه للتأكد من عدم الإصابة بالحساسية قبل وضعه على البشرة بالكامل.

يؤدي إلى احمرار العينين.

يمتلك رائحة نفاذة مزعجة، لكنها لا تسبب أي ضرر.

فوائد عصير الليمون للشعر

يحتوي الليمون على عدة عناصر غذائية مفيدة للشعر، وفيما يلي فوائد عصير الليمون للشعر:

1- يساعد على تعزيز نمو الشعر

يحتوي الليمون على فيتامين ج الذي يعزز من إنتاج الكولاجين وبالتالي يساعد على نمو بصيلات الشعر، قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون مع ملعقة من جل الصبار، وضعيه على شعرك لمدة نصف ساعة ويغسل جيدًا، وتكرر الوصفة مرتين اسبوعيًا.

2- التخلص من القشرة

يحتوي الليمون على حمض الستريك، الذي يساعد في التخلص من القشرة، قومي بنقع كمية من بذور الكتان في الماء لمدة يوم كامل، ثم قومي بإضافة كوبين من الماء إلى بذور الكتان ووضعها على النار حتى تغلي، ويترك ليبرد.

ثم يوضع على الشعر، مع تدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق، ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء.

3- يقلل من ظهور الشعر الأبيض

يساعد عصير الليمون في التقليل من ظهور الشعر الأبيض، قومي بتدفئة القليل من زيت جوز الهند، ثم أضيفي إليه عصير ليمونة، ويوضع على الشعر لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء، وتكرر الوصفة مرتين اسبوعيًا.

فوائد عصير الليمون للبشرة

من أبرز فوائد عصير الليمون للبشرة ما يلي:

تجديد خلايا الجلد.

علاج حب الشباب.

الحد من ظهور التجاعيد.

التخلص من الرؤوس السوداء.

وصفة الليمون والعسل لتجديد خلايا البشرة

قومي باتباع الخطوات التالية:

قومي بمزج عصير ليمونة مع ملعقة كبيرة من العسل.

وضع الخليط على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم يشطف بالماء.

تكرر الوصفة مرتين اسبوعيًا.

احتياطات استخدام الليمون للشعر والبشرة

هناك إرشادات يجب الالتزام بها قبل استخدام الليمون للشعر والبشرة، وهي:

التأكد من عدم وجود حساسية من الليمون.

توقفِ عن استخدام الليمون إذا شعرتي بالحرارة، أو الحروق في الشعر أو البشرة.

تجنبي استخدام عصير الليمون بالقرب من منطقة العينين.

تجنبي استخدامه إذا كنتِ تعانين من جفاف الشعر أو البشرة.

من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا فوائد عصير البصل والليمون للشعر والبشرة، فالطرق الطبيعية تكون فعالة جدًا لعلاج كثير من المشكلات الجلدية، لكن يجب عليكِ توخي الحظر عند تطبيق أي من الوصفات، يجب اولًا اجراء اختبار حساسية للتأكد من مدى ملائمة المكون لبشرتك.