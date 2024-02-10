باقة من أجمل الأدعية في شهر شعبان 2024 مستجابة بإذن الله "تعرف عليهم"، نقدم لكم أروع الأدعية في شهر شعبان، إذ يعتبر هذا الشهر من بين الأشهر المباركة التي يكون فيها الدعاء مستجابًا، والتي ينبغي لنا فيها التحضير لاستقبال شهر رمضان المبارك.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ما تبحث عنه من أدعية خاصة بشهر شعبان 2024.

أدعية شهر شعبان

باقة من أجمل الأدعية في شهر شعبان 2024 مستجابة بإذن الله "تعرف عليهم"

في النقاط التالية سنقوم بعرض بعض أدعية شهر شعبان:

اللهم رب السموات والأرض ورب العرش العظيم، اللهم يا منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من كل شر وكل شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا رب العالمين.

اللهم أهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت يا رب العالمين، وقنا يا رب شر ما قضيت.

اللهم أغفر لي ذنبي، ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين.

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

دعاء اللهم بارك لنا في شعبان

باقة من أجمل الأدعية في شهر شعبان 2024 مستجابة بإذن الله "تعرف عليهم"

من الأدعية التي اشتهرت بين المسلمين دعاء اللهم بارك لنا في شعبان، حيث إنها من الأدعية المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: { كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا دخَل رجَبٌ قال اللَّهمَّ بارِكْ لنا في رجَبٍ وشَعْبانَ وبلِّغْنا رمَضانَ“.

بالرغم من تضعيف هذا الحديث إلا أن أهل العلم أخبروا أنّه دعاءٌ مشروع ويصحّ للمسلم أن يدعو به، قال يحيى بن أبي كثير: “كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني، متقبلا}.

أدعية مأثورة لشهر شعبان

في النقاط التالية سنعرض لكم بعض الأدعية المأثورة لشهر شعبان:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { للَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنياي، وأهلي ومالي، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتي، وآمن رَوعاتِي، اللَّهمَّ احفَظْني من بينِ يديَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فَوقِي، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي }.

}. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: { كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ }.

}. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:{ كانَ مِن دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ}.

دعاء ليلة النصف من شعبان

في النقاط التالية سنوضح بعض أدعية ليلة النصف من شعبان:

اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، اللهم أجعلنا من الشاكرين في كل وقت، اللهم بارك لنا في هذا الشهر وأجعل لنا فيه الخير والأجر العظيم.

اللهم أسألك في هذا الشهر الكريم أن تكرمني برضاك وأن تجعلني من المنفقين في سبيلك، وارزقنا من خيراتك ونعمك، اللهم اقض حوائجي وأغفر لي يا رحمن يا رحيم.

اللهم أعنا في هذا الشهر على الطاعات وفعل الخير، واجعل كتابك العظيم منهجا لحياتنا، اللهم اغفر لنا واجعلنا من الذين يدخلون الجنة دون حساب يا رب العالمين إنك قادر على فعل أي شيء.

بهذا القدر نكون قد أنهينا مقالنا وتحدثنا عن أفضل أدعية في شهر شعبان، وأيضًا ذكرنا الدعاء المشهور عن أغلب المسلمين وهو دعاء اللهم بارك لنا، كما ذكرنا بعض الأدعية المأثورة لشهر شعبان، وذكرنا دعاء ليلة النصف من شعبان.