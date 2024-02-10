تعرف على نماذج من صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى وأقوى مواقف صبره على البلاء، النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للعديد من المحن والمضايقات في سبيل نشر الإسلام وتأسيس العقيدة، وذلك منذ ولادته، وقد أظهر صبرًا عظيمًا وثباتًا لم يتزعزع رغم كل الصعاب التي واجهها.

لقد بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته للإسلام سرًا لمدة ثلاث سنوات وآمن به عدد قليل من المسلمين، إلا أن أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بالدعوة السلامية ويدعو الجميع للدخول إلى الإسلام لكن الرسول صلى الله عليه لم يسلم من أذى المشركين وتعرض للكثير من الظلم من أهله الذين من واجبهم دعمه لكنهم خذلوا رسولنا الكريم.

فلقد قام عمه أبو جهل بالاستهزاء به هو وامرأته التي كانت تتعرض للرسول بالكثير من الأذى وكانت ترمي القمامة والشوك في الطريق الذي كان يسلكه الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولكن توعد الله لهم بأشد أنواع العذاب ونزلت سورة كاملة يتوعد فيها الله بالعذاب لأبي جهل وامرأته فقال الله تعالى: (تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ) وكانت تخفيفًا من الله لرسوله الكريم، وفي يوم كان يصلي رسول الله وحاول عقدة بن معيط خنق الرسول حتى نجد أبو بكر الرسول من يد عقبة وفي ذلك الوقت نزل قول الله تعالى (أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّـهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ).

الصبر على أذى أبو جهل

فقد أمر أبو جهل أحد المشركين برمي أحشاء ناقة كانت تذبح بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته وأخذ الكفار يستهزءون بالرسول ورفضوا إزالة القمامة حتى جاءت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأزالت تلك القمامة عن الرسول وهي تبكي بشدة على حال والدها والأذى الذي يتعرض له، وعن عائِشةَ رضِي اللهُ عنها زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّها قالت للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (هل أتى عليك يومٌ كان أشَدَّ مِن يومِ أحُدٍ؟ قال: لقد لَقِيتُ مِن قومِك ما لقيتُ، وكان أشَدُّ ما لقيتُ منهم يومَ العَقَبةِ؛ إذ عرضْتُ).

عندما يأس الكفار من استسلام الرسول لهم قرروا الضغط عليه من خلال تعذيب المسلمين وأصحابه، فلقد تعرض بلال بن رباح للكثير من التعذيب ولقد قام الحكم بن العاص بتعذيب سيدنا عثمان بن عفان عذابًا شديدًا وكان الحكم عمه ولكنه يأس من عودة سيدنا عثمان للكفر، ومن أكثر القبائل التي تعرضت للعذاب قبيلة آل ياسر فقد تعرض عمار ووالده ياسر وزوجته سمية إلى الكثير من الأذى من أبي جهل حتى ماتوا.

صبر الرسول على أذى أهل الطائف

عندما اشتد أذى المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأصبحت الدعوة الإسلامية في العلن قرر الرسول أن ينشر الإسلام في البلاد الأخرى فذهب لمقابلة أهل الطائف، لكنهم رفضوا دعوته واستهزئوا بالرسول عليه حتى ضاق صدره بما يفعلوه وأجبروه على الخروج من مكة بلده الحبيبة البلد الذي نشأ فيها ولولا ذلك ما خرج منها أبدًا.

لقد اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون وأن القول الذي يقوله ليس وحي من الله إنما هو شعر يقوله الرسول، وأن الحالة التي تصيبه أثناء الوحي هي حالة من الصرع تصيب الرسول تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وتصيبه تشنجات فيقول هذا القول.

صبر الرسول على أذى المنافقين

لقد تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للكثير من الأذى من المنافقين فإن المنافقين أشد خطرًا من المشركين لأن المشركين معترفون بكفرهم أما المنافقون أمام المسلمين يقولوا أسلمنا أما إذا اجتمعوا مع المشركين يقولون إنهم يفعلون ذلك للاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين.

وكانوا يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلام الرسول أثناء حديثه في المجالس، وتخلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة التبوك، ولقد اتهموا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حادثة الإفك بالباطل حتى برأها الله سبحانه وتعالى والذين افتعلوا تلك الإشاعة من أهل مكة أي أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من أكبر صور التخاذل الذي تعرض له.

صبر النبي على أذى اليهود

لقد تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للكثير من الأذى من اليهود وكان هذا الأذى نفسيًا بجانب الأذى الجسدي واتهموه بالجنو،ن وكانوا يحرضون الأعداء على رسول الله في العديد من الغزوات خاصة عندما حزبوا الأحزاب ضده وخانوا الميثاق.

في نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا على مدى الأذى الذي تعرض له رسول الله فلقد تعرض لأذى من قريش واليهود ولم يقتصر الأذى على الأذى الجسدي إنما كان هناك أذى نفسي أيضًا؛ تلقاه بإيمان واحتساب ليترك لنا قدوة نحتذي بها.