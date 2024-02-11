حركة فتح: كارثة كبرى حال تنفيذعملية برية في رفح ولن تكون للفلسطيين فقط

توك شو
غزة بعد الدمار
غزة بعد الدمار

قال الدكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع. 

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وأضاف “حمايل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن نتنياهو وفريقه هم عصابة اجرام ولا يفهمون إلا لغة القتل والاجرام، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد  أن يمتد الصراع لأكثر من فلسطين بعملية الهجوم على رفح جنوبي غزة.

 الدعم الامريكي

وتابع: "ما يفعلوه بسبب الدعم الامريكي وهي التي تتحمل مسئولة ما يحدث بما تقدمه من غطاء دبلوماسي وسياسي وإمداد عسكري ومالي، لافتا إلى أن امريكا تقوم بعمل مناورات سياسية بينما إسرائيل أضعف وأهون من أن تعتدي على الشعب الفلسطيني.

 وأكمل المتحدث باسم حركة فتح،: "سيحدث كارثة كبرى حال تنفيذ عملية برية عسكرية على رفح ولن تكون فقط لفلسطين حال الهجوم على رفح".

غزة الشعب الفلسطيني القطاع
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