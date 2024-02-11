عاجل.. الجيش الأوكراني: قواتنا الجوية بصدد التعامل مع هجوم جوي روسي على كييف

أعلن الجيس الروسي، إن القوات الجوية تتعامل مع هجوم جوي روسي على كييف.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، هزت انفجارات قوية عدة مدن أوكرانية منها ضواحي نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك، إثر غارات شنتها القوات الروسية، وفقًا لما ذكرته قناة "بوبليك" التلفزيونية الأوكرانية.

وقالت القناة التلفزيونية في تيليغرام: "في ضواحي دنيبر سُمعت انفجارات قوية.. كما سُمعت أصوات انفجارات في نيكولاييف".

وفي وقت لاحق، أفادت القناة التلفزيونية بحدوث انفجار آخر في ضواحي دنيبروبيتروفسك.

ووفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة تأهب للغارات الجوية في مناطق نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا.