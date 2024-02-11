شاهد.. "حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لأهداف تابعة لجيش الاحتلال

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حزب الله يعرض مشاهد
"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لأهداف تابعة لجيش الاحتلال

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لعدد من الأهداف التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو ظهر فيه: "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية عدد من الأهداف التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وكان "حزب الله" اللبناني، اعلن يوم السبت، تنفيذه 8 عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، مؤكدا تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد إسرائيل، عن طريق نشره "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

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