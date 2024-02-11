الدفاع الإماراتية تعلن مقتل 3 من جنودها في هجوم بالصومال

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شعار وزارة الدفاع
شعار وزارة الدفاع الإماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء السبت، مقتل 3 من جنودها إلى جانب ضابط بحريني وإصابة 2 آخرين في هجوم بالصومال.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة".

وأوضحت الوزارة أن قواتها تتواجد بالصومال لتدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية "ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأعربت الوزارة عن تعازيها قائلة: "تتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين". وأفادت الوزارة بأن "دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".

وزارة الدفاع الاماراتية البحرين الصومال
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