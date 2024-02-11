بريطانيا تعبر عن "قلقها العميق" من احتمال شن هجوم عسكري على رفح

عربي ودولي
ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

عبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عن "القلق العميق" من احتمال شن هجوم عسكري على رفح، حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة، التي أعلنتها إسرائيل منطقة آمنة في بداية الحرب.

وأكد كاميرون، في منشور على موقع إكس، على ضرورة أن تكون الأولوية للوقف الفوري للقتال، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى في القطاع كخطوة أولى، ومن ثم التقدم نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في القطاع الذي تستمر فيه الحرب منذ أكثر من أربعة أشهر.

ديفيد كاميرون غزة رفح اسرائيل
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