عاجل.. ترامب: سأشجع روسيا على "فعل ما تريده" بأي دولة في الناتو "لا تدفع" ما يكفي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، إنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تريده بحق الجحيم" لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا تدفع ما يكفي.

وقال ترامب: "لقد فعلت الشيء نفسه مع حلف شمال الأطلسي، وجعلتهم يدفعون. الناتو أصيب بالإفلاس حتى جئت. لقد قلت أن الجميع سيدفعون. قالوا: "حسنًا، إذا لم ندفع، فهل ستستمرون في حمايتنا؟" قلت لا على الإطلاق. لم يصدقوا الرد".

وقال ترامب: "وقف أحد رؤساء دولة كبيرة، وقال: حسنًا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، فهل ستحمينا؟ قلت: أنت لم تدفع، أنت متأخر عن السداد. قال: "نعم، لنفترض أن ذلك حدث". (فقال ترامب) لا، لن أحميك. في الواقع، أود أن أشجعهم على فعل ما يريدون بحق الجحيم. عليك أن تدفع... (ثم) تدفقت الأموال".