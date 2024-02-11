وسط ترقب للتعويم

البنك المركزي يحدد أسعار صرف الدولار اليوم ويطرح أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر

ثبت البنك المركزي المصري أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد 11 فبراير 2024، مع القيام طرح أدوات دن محلية بقيمة 65 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.

أسعار العملات بالبنك المركزي وسط ترقب للتعويم:

وثبت البنك المركزي  أسعار صرف العملات الأجنبية  مقابل الجنيه عند مستويات التالية:

سعر صرف الدولار اليوم بالبنك المركزي سجل 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم بالبنك المركزي سجل 33.17 جنيه للشراء، و33.3 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الاسترليني  بالبنك المركزي سجل 38.8 جنيه للشراء و39.03 جنيه للبيع.

ٍسعر صرف الريال السعودي بالبنك المركزي سجل 8.2 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

ٍسعر صرف  الدرهم الاماراتي بالبنك المركزي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

ٍسعر صرف  الدينار الكويتي  بالبنك المركزي سجل 100.03 جنيه للشراء و100.49 جنيه للبيع.

 

وعلى جانب آخر فقد قام البنك المركزي بالاعلان عن طرح أذون خزانة اليوم بقيمة إجمالية 65 مليار جنيه وذلك لتمويل عجز الموازنة.

 

وطرح البنك المركزي اذون خزانة  لمدة 91 يوما بقيمة إجمالية 35 مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة 27 مليار جنيه لمدة 273 يوما.

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