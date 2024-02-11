6 عصائر تقوي المناعة ضد الكولسترول تناولها مع وجبة الإفطار

وجبة لذيذة ومغذية لبدء صباحك بشكل صحيح، حيث أن تضمين العصائر المعززة للمناعة في روتين الإفطار الخاص بك يمكن أن يكون له تأثير كبير على محاولتك لنمط حياة أكثر صحة، وهذه الخلطات الستة الملونة لا تغري ذوقك فحسب، بل تزود جسمك أيضًا بالعناصر الغذائية الحيوية لدعم المناعة وخفض نسبة الكوليسترول.

عصير الطماطم​

استمتع بعصير الطماطم المنعش، وهو عصير مليء بفيتامين ب 9 (حمض الفوليك) تساعد هذه البهجة في مكافحة الالتهابات بينما يعمل محتواها من المغنيسيوم على تهدئة الالتهاب وما عليك سوى مزج الطماطم الطازجة، وتصفية العصير، ورش القليل من الملح الأسود للحصول على نكهة إضافية ويعد عصير الطماطم أيضًا مصدرًا غنيًا لفيتامين C والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

​عصير برتقال​

اهرب إلى جنة الحمضيات مع كوب من عصير البرتقال المنعش. البرتقال غني بمضادات الأكسدة، ويحمي جسمك من الظروف الجوية القاسية، في حين أن محتوى فيتامين C يعزز خصائص الشفاء ومن المؤكد أن رشفة من هذا سترفع معنوياتك حتى في أحلك أوقات الصباح وعصير البرتقال مليء أيضًا بفيتامين أ والبوتاسيوم والكالسيوم.

خيار وسبانخ​

استمتع بالفوائد الخضراء لعصير الخيار والسبانخ، وهو مزيج مرطب غني بمضادات الأكسدة، ويساعد الخيار في عملية الهضم والانتعاش، بينما يساعد السبانخ في فقدان الوزن والاسترخاء. احتضني التوهج الأخضر لبداية منعشة ليومك، وهذا العصير مليء بالفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.

عصير البنجر- الجزر- التفاح

ابدأ يومك بمزيج نابض بالحياة من الشمندر والجزر والتفاح، ويدعم هذا الخليط المغذي صحة القلب من خلال الشمندر، ويزود بالبيتا كاروتين من الجزر، ويضيف الألياف وفيتامين C من خلال التفاح، وارتشف هذا العصير ذو اللون الأحمر الياقوتي للحصول على لكمة صحية،عصير الشمندر والجزر والتفاح غني أيضًا بفيتامين ب 6 والحديد والمنغنيز.

عصير خس سبانخ

استمتع بالفوائد الخضراء لعصير السبانخ والخس، وهو جرعة غنية بالمغذيات محملة بالفيتامينات A وB وC هذا العصير المليء بالحديد والكالسيوم يعزز إنتاج الأجسام المضادة ويدعم تكاثر الخلايا، ويقوي جسمك ضد مشاكل الكوليسترول كما يوفر عصير السبانخ والخس حمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

عصير تفاح وجزر وبرتقال

متع براعم التذوق لديك بمزيج متناغم من التفاح والجزر والبرتقال، لحن من النكهات التي تُبهج الحواس ينظم هذا العصير المنعش حركات الأمعاء، ويعزز نباتات الأمعاء، ويوفر دفعة من مضادات الأكسدة وفيتامين C ارتشف وتذوق سيمفونية الصحة! بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا العصير جرعة جيدة من فيتامين E والفوسفور والألياف.