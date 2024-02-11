علاجات منزلية لآلام أسفل الظهر للمساعدة في تخفيف الألم

يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية لآلام أسفل الظهر للمساعدة في تخفيف الألم حتى يعود ظهرك إلى وضعه الطبيعي، اعتمادًا على سبب ودرجة آلام الظهر، وإليك بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها:

الراحة في الفراش مقيدة

كانت الراحة في الفراش في يوم من الأيام حجر الزاوية في علاج آلام الظهر، ولكن لم يعد يوصى بها. يدرك الأطباء الآن أنه من الأفضل الحفاظ على الحركة لمنع تصلب عضلاتك. ومع ذلك، قد تكون الراحة في الفراش مفيدة في علاج آلام أسفل الظهر، خاصة إذا كانت تجعل الجلوس أو الوقوف غير مريح. ومع ذلك، حاول تقييده ببضع ساعات في كل مرة وبحد أقصى يوم أو يومين.

وضعية الطفل

تعتبر وضعية الطفل، التي تقوم بتمديد العضلات المحيطة بالشوكة والأرداف والفخذين، واحدة من أكثر الأوضاع التصالحية في اليوغا، اتخذ هذه الإجراءات:

ارجع إلى الخلف لوضع وركيك على كعبيك مع إبقاء ركبتيك على الأرض.

أثناء إمالة الوركين والضغط بكعبك بشكل أعمق في الوركين، قم بمد ذراعيك أمامك.

أبقِ ذراعيك ممتدتين أمامك وارفع راحتي يديك إذا كان ذلك يبدو مريحًا.

مد ذراعيك إلى جانبي جسمك إذا شعرت بكثافة شديدة.

انتظر لمدة دقيقة واحدة، أو للمدة التي تناسبك.

العلاجات الحرارية والباردة

بعد إصابة الظهر، من الأفضل وضع كمادات باردة أو كيس ثلج بدلًا من الحرارة لأنها يمكن أن تمنع أو تقلل التورم وتخفف الانزعاج عن طريق تخدير المنطقة المصابة، ومع ذلك، فإن استخدام وسادات التدفئة أو زجاجة الماء الساخن على ظهرك لمدة 48 ساعة تقريبًا بعد بدء آلام الظهر قد يكون مفيدًا، ويعزز الدفء تدفق الدم، مما يسرع عملية الشفاء ويخفف من آلام العضلات ويريحها، وتذكر أن الأسبوع الأول من العلاج الحراري هو الأكثر فائدة.

ويمكن لعدد من العلاجات العملية تخفيف توتر العضلات وتقليل الانزعاج وتعزيز المحاذاة والوضعية، وقد تحتاج إلى تعديلات تقويم العمود الفقري أو المعالجة التقويمية، اعتمادًا على سبب الألم، بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاج بالتدليك مفيد أيضًا في تخفيف آلام الظهر واستعادة الوظيفة.