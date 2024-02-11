ما هي أبرز أسباب آلام أسفل الظهر؟

آلام أسفل الظهر يمكن أن تكون طفيفة أو شديدة، وفي بعض الأحيان قد يؤدي الانزعاج إلى صعوبة أو استحالة العمل أو النوم أو المشي أو أداء المهام اليومية.

وربما يكون قد التوى عندما كنت تقوم بأعمال مكتبية أو تنظيف المنزل، وبدلًا من ذلك، قد تكون مصابًا بمرض مزمن مثل التهاب المفاصل أو التهاب الفقار المقسط، أو إصابة رياضية قديمة تسبب آلام الظهر.

وينبغي استشارة الطبيب أو المعالج الطبيعي إذا كنت تعاني من آلام الظهر المفاجئة أو الشديدة، وهذا ينطبق أيضًا على الألم المستمر، يمكن أن تسبب العديد من الأمراض والإصابات والاضطرابات آلام أسفل الظهر؛ ومع ذلك، فإن إصابات الظهر في العضلات أو الأوتار هي السبب الأكثر شيوعًا.

ومن الممكن حدوث ألم خفيف إلى شديد، وفي بعض الأحيان قد يؤدي الانزعاج إلى صعوبة أو استحالة العمل أو النوم أو المشي أو أداء المهام اليومية، وعادةً ما يكون العلاج الطبيعي (PT)، ومسكنات الألم، والراحة فعالين في علاج آلام أسفل الظهر.

أسباب آلام أسفل الظهر

الالتواء والإجهاد في الظهر: السبب الأكثر شيوعًا لعدم الراحة في الظهر هو إجهاد أو التواء في الظهر، إذا قمت برفع شيء ثقيل جدًا أو بشكل غير آمن، فإنك تتعرض لخطر إيذاء عضلاتك أو أوتارك أو أربطتك وبعض الناس يعطسون، أو يسعلون، أو يلتوون، أو ينحنيون، مما يضع ضغطًا على ظهورهم.

الكسور: في حادث، مثل اصطدام سيارة أو سقوط، قد تؤدي الكسور إلى كسر العظام.

هشاشة العظام وانحلال الفقار هما اضطرابان يزيدان من خطر الإصابة بالكسور، مع تقدم الأشخاص في العمر، يمكن أن تؤدي مشكلات القرص أيضًا إلى تمزق (القرص المنفتق).

التهاب المفاصل: النوع الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل الذي يسبب عدم الراحة في أسفل الظهر هو هشاشة العظام.

المرض: يمكن أن يحدث عدم الراحة في الظهر بسبب الالتهابات وأورام العمود الفقري وغيرها من أنواع السرطان.