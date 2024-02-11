عاجل| هيئة سلامة الغذاء: البطاطس أكثر الخضروات المصدرة خلال الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 6 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 3 – 9 فبراي.



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 89 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 6 مصانع بالقائمة البيضاء.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 66 زيارة، وتم تسجيل 1 منشأة بالهيئة وجاري إدراج 1 مركز تعبئة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 3711 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1919 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5540 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 1660 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 515 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 33 ألف طن، تليها الفاصوليا والبطاطا بإجمالي 6 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 72 صنف.



وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 81 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف.

ومثلت السعودية والسودان وإيطاليا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 134 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1000 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 900 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 740 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1215 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 610 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 123 صنف من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، ماليزيا والسعودية.

وتصدر ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 333 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ 250 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 210 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 53 منتج و4 شركات، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 730 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1365 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 850 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 113 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظات الشرقية، المنوفية والدقهلية، وتم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة دمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 29 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى وجاري فحص 8 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 633 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الشرقية، الغربية، أسوان، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، الجيزة، الوادي الجديد ومدينتي أكتوبر والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 38 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1635 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 4 حملات مشتركة على عدد 12 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 380 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 285 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 223 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 28 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، البحر الأحمر، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، سوهاج، السويس، الفيوم وقنا، وتم تسجيل 2 مخزن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، فقد تم القيام بـ 4 مأموريات رقابية على مخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات البحيرة، سوهاج، الغربية وقنا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية والشرقية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 58 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الفيوم والأقصر، وتم تسجيل 5 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية، أسيوط، الجيزة ومطروح، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستيفاء 1 وحدة لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 276 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وعدد 3 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة، وعدد 3 تظلمات لإدارة المصانع، وعدد 2 تظلم لإدارة الصادرات.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 64 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي 6 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات الشرقية، الغربية والمنوفية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 45 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن مخللات منتهية الصلاحية، 550 كجم زبيب مغشوش ومدون عليه تاريخين انتاج أحدهما منتهي الصلاحية، 200 كجم منتجات غذائية مختلفة منتهية الصلاحية (شوكولاتة، شاي، قهوة، منتجات عطارة).

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 9 قرارت نيابة، وإعدام 100 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، مقرمشات، مشروبات غازية، مخبوزات، منتجات ألبان).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 114 محضرًا، تنوعت مابين محاضر ضبط وسحب عينات ونقص اشتراطات صحية لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 3 طن (لحوم، دواجن، منتجات ألبان) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، ميت أبو غالب، السرو، رأس البر، دمياط، كفر سعد) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 136 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (زبادي، حلويات، خل، مخلل عصائر، بسكويت، وغيرها من المواد الغذائية المختلفة)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالتفتيش على عدد 7 مطابخ تابعة لجمعيات أهلية بمركزي إطسا وطامية، للوقوف على جاهزية هذه المطابخ لإعداد وجبات مطهية خلال شهر رمضان المبارك 2024م – 1445هـ، لتقديم هذه الوجبات كدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالمحافظة، ومازال التنسيق مستمرًا للتفتيش على كافة المطابخ المستهدفة.

كما نفذ الفرع حملات تفتيشية على عدد 40 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز سنورس، مركز الفيوم ومركز يوسف الصديق، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين والتجارة الداخلية ولجنة السياحة بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 132 كجم مواد غذائية بعضها منتهية الصلاحية وبعضها تظهر عليها علامات فساد ظاهري، وتحرير 2 محضر إدارة منشأة دون ترخيص و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

كما تم المرور على 4 منشآت سياحية على شاطئ بحيرة قارون وقرية تونس السياحية لتوعيتهم بمتطلبات سلامة الغذاء، وضرورة استيفاء هذه المتطلبات.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 24 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 102 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، ههيا، كفر صقر، فاقوس، أبو كبير، منيا القمح)، أسفرت عن ضبط وإعدام 207 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (ألبان، فول مدمس، مولتو، شوكولاتة، تونة، ورق عنب، خلطات توابل، وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم إعادة المرور على 28 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت، وتم تحرير عدد 2 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء للمنشآت التي لم تستجب.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 12 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 59 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، السادات، تلا، بركة السبع،)، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية لعدد 348 صنف منتهي الصلاحية، (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) ومنتجات غذائية أخرى، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 6 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة) حيث تم المرور على 36 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (حي شرق المنطورة، طلخا، السنبلاوين).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 685 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مخبوزات، مصنعات لحوم، صلصة، منتجات ألبان، مكرونة، جبن متنوعة) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 30 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 31 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 23 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 7 حملات تفتيشية على عدد 20 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (سوهاج، المراغة، أخميم)، وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما قام الفرع بحملة مكبرة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين أسفرت عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وإعدام كمية من المواد الغذائية (لحوم مجمدة، مقرمشات، عصائر) وتحرير 2 محضر.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف بشن حملات على 23 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (منتجات ألبان، حلويات، لحوم ومجمدات) وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية موسعة على 47 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام 200 كجم منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (ألبان، مخلل، شوكولاتة، كاتشب، مايونيز وغيرها من المواد الغذائية المختلفة)، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

أجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة 4 حملات تفتيشية بنطاق مراكز (إيتاي البارود، حوش عيسى، دمنهور، أبو حمص)، حيث تم المرور على 21 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مقرمشات، شوكولاتة)، كما تم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 20 حملة على 20 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (عبوات ألبان، شوكولاتة) وتم تحرير محاضر إعدام لجميع تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.