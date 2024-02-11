كيفية الاستعلام عن طلب تنفيذ 1445 عبر بوابة ناجز وزارة العدل

طريقة الاستعلام عن طلب تنفيذ 1445 عبر بوابة ناجز وزارة العدل،يُمكن الآن الاستعلام عن طلبات التنفيذ بشكل إلكتروني من خلال بوابة "ناجز" الإلكترونية، التي تُعد المنصة الرئيسية التي توفر الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية والتابعة لوزارة العدل. يمكن الاستفادة من هذه الخدمات بسهولة دون الحاجة لزيارة أي مكتب أو جهة حكومية. في هذا المقال، سنقدم لكم كيفية الاستعلام عن طلبات التنفيذ، بالإضافة إلى عرض أهم الخدمات المقدمة عبر هذه المنصة.

خطوات الاستعلام عن طلب تنفيذ

يمكن الاستعلام عن طلبات التنفيذ بشكل إلكترونية عبر موقع ناجز التابع لوزارة العدل السعودية، ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:



أولا يجب أن يقوم المستفيد بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبوابة ناجز الإلكترونية وتسجيل الدخول.

يتم الضغط من صفحة الموقع الرئيسية على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

تظهر العديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة، فيجب الضغط على خدمة “الاستعلام عن طلبات التنفيذ”.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار “شرح الخدمة” ومن صفحة الشرح يتم الضغط على خيار “تقديم الخدمة”.

تظهر في الصفحة التالية كافة طلبات التنفيذ المسجلة على الحساب، ويمكن الضغط على أي منها لعرض التفاصيل الخاصة بها.

خدمات بوابة ناجز وزارة العدل

يمكن من خلال بوابة ناجز الإلكترونية الاستفادة من مجموعة من خدمات وزارة العدل السعودية، ومن أمثلة هذه الخدمات ما يلي:

خدمات الصكوك المختلفة مثل الاستعلام عن الصكوك أو إصدارها أو عمل بدل فاقد منها.

تتوفر كذلك العديد من خدمات التقاضي على المنصة.

يمكن أيضا من خلال المنصة الاستعلام عن الطلبات الخاصة بوزارة العدل، أو الاطلاع على المواعيد.

كما توفر ناجز إمكانية إصدار عدد متنوع من التصاريح القانونية.

بذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال بعد توضيح طريقة الاستعلام عن طلب تنفيذ بشكل إلكترونية من خلال بوابة ناجز وزارة العدل، بالإضافة إلى أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة.