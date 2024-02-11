وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق والطرق والتطوير الجارية بمدن القاهرة الجديدة وبدر والشروق

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من روافع المياه والصرف الصحي، وموقف مشروعات المرافق، والطرق، وأعمال التطوير الجارية بمدن القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، وذلك عبر تقارير ونتائج جولات تفقدية لعدد من المسئولين بهذه المدن.

وأكد الوزير أهمية الزيارات الميدانية التى يقوم بها، وكذا مسئولو الوزارة، لمواقع العمل، فى حل المشكلات، وتذليل العقبات، وكذا دفع العمل، مشيرا إلى هناك توجيهات مستمرة لجميع المسئولين بالنزول إلى مواقع مشروعات الاسكان، خاصة المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذا مشروعات المرافق، والخدمات، والتأكيد على إنهاء المشروعات فى مواعيدها، وبالجودة المطلوبة.

وفى هذا السياق، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة فى مدينة القاهرة الجديدة، استهلها بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها داخل مثلث الأمل وربطها بالطرق والمحاور السريعة، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والشركات العاملة بالمشروعات.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل، حيث تعتبر المنطقة امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، ويتميز مثلث الأمل بموقعه المتميز حيث يقع بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطى وقربه من العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحة مثلث الأمل نحو 4800 فدان.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق بمثلث الأمل بطول (5.3 كم)، وربطه بمحور الطريق الأوسطي " امتداد شارع التسعين الجنوبي "، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل ولسرعة تنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها.

وتابع نائب رئيس الهيئة في جولته أعمال تطوير روافع المياه بالمدينة، وكذا تفقد حالة روافع الصرف الصحى، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع المواقف الطارئة واستعدادها بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار، والتعامل مع المواقف الطارئة، ولا سيما بالمناطق الساخنة بالمدينة.

واختتم مسئولو الإسكان الجولة، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة (رفع كفاءة محور " 24" الر ابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن، وكذا اعمال رفع كفاءة وتطوير محور RR الرابط بين محور العبور بالتجمع الثالث ومحور محمد بن زايد بالامتداد الشرقي للمدينة، مرورًا بشارع التسعين الجنوبي.

كما قام المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بأعمال الإسكان والمرافق الجاري تنفيذها بالمرحلتين الثانية والثالثة، بمشروع عمارات سكن الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة " زهرة العاصمة " والجاري تنفيذها بمدينة بدر، حيث تابع الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الجولة، تفقد رئيس جهاز مدينة بدر، ومرافقوه، أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمرحلة الثالثة بالمشروع، والتي تضم 295 عمارة بها 7080 وحدة سكنية، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات لمرحلة متقدمة، كما تفقدوا أعمال المرافق بالمشروع.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أن أعمال المرافق تشمل شبكات (مياه – صرف – ري – طرق " فرمة " )، وبلغت نسبة التنفيذ مرحلة متقدمة.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، مسئولي الشركات المنفذة بدفع الأعمال بالمشروع لسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان – المرافق ) في أقرب وقت، وبالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية.

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع، بهدف سرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنموية والارتقاء بالمدن الجديدة.

وكان المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، ومسئولو الجهاز، قد تفقدوا أعمال الطرق وتنسيق الموقع بمشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية بإجمالي ١٩٦ عمارة بها ٤٧٠٤ وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالعمارات إلى المرحلة النهائية، كما تفقدوا الأعمال الجارية بالمرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وتفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، رافع الصرف الصحى الرئيسى بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، بهدف الاطمئنان على الحالة العامة للرافع، والتأكد من جاهزية المنظومة في التعامل الأمثل مع الأمطار.

وتفقد رئيس الجهاز في جولته برافع الصرف الصحي الرئيسي غرفة الطلمبات لمتابعة سير العمل مع التجربة العملية للمولدات بفصل التيار الكهربائى والاعتماد على المولد فى التغذية الكهربائية.

كما أكد رئيس الجهاز على الاستعداد الدائم لرصيد خزان الوقود والخاص بالمولد الكهربائى مع تكثيف أعمال تطهير البيارة الرئيسية لمواجهة أى زيادة تأتى في حالات الأمطار، موجهًا باستمرار انتشار الفرق للمتابعة الميدانية ومراجعة تطهير بلاعات صرف الأمطار، وتجهيز المعدات اللازمة من سيارات وماكينات شفط، وتدعيم فرق الطوارىء بالكوادر الفنية من الإدارات المختلفة بالجهاز، ضمانًا لعدم تأثر المرافق العامة في أوقات الطوارىء وذلك لكافة أنحاء مدينة الشروق.