الصين تحظر مباريات ميسي والسبب مثير

بوابة الفجر

أكد الاتحاد الصيني لكرة القدم أنه "لا يعتزم تنظيم أي مباراة يشارك فيها ليونيل ميسي"، مما يشير إلى إلغاء المباراة الودية، التي كان من المفترض أن يخوضها منتخب الأرجنتين ضد كوت ديفوار، في مارس/آذار المقبل بالعاصمة الصينية بكين.

الصين تحظر مباريات ميسي والسبب مثير

ويأتي إعلان الاتحاد، بعد قيام السلطات الرياضية في مدينة هانجتشو الصينية، أول أمس الجمعة، بإلغاء ودية بين الأرجنتين ونيجيريا، معتبرةً أن "الظروف غير متوافرة" لإقامة اللقاء.

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وجاء هذا كإشارة إلى عدم مشاركة ميسي، في مباراة استعراضية لفريقه إنتر ميامي الأمريكي، في هونج كونج، مما أثار غضب الجماهير المحلية.

وأكد الاتحاد الصيني، في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية: "بكين لا تخطط، في الوقت الحالي، لتنظيم أي مباراة يشارك فيها ميسي".

ولم يتمكن ميسي من المشاركة في مباراة هونج كونج، بسبب الإصابة.

واعتذر بطل العالم 2022 من الجماهير الصينية، الأربعاء الماضي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (ويبو)، مؤكدا أن عدم تمكنه من اللعب "أمر مؤسف حقا".

وكتب النجم الأرجنتيني: "كل من يعرفني، يعرف أنني أرغب دائما في اللعب.. خاصة في هذه المباريات التي نسافر فيها لمسافات بعيدة، ويكون الناس متحمسين لرؤيتنا.. آمل أن نتمكن من العودة واللعب في هونج كونج".

ومن جانبه، أوضح نادي إنتر ميامي أن مشاركة ميسي في المباراة كانت ببساطة "ستمثل خطورة كبيرة".
 

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