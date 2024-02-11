“لينك”.. رابط الاعتراض على نتائج القبول الموحد 2024 في الأردن

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“لينك”.. رابط الاعتراض
“لينك”.. رابط الاعتراض على نتائج القبول الموحد 2024 في الأر

“لينك”.. رابط الاعتراض على نتائج القبول الموحد 2024 في الأردن،يسعى العديد من الطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية إلى العثور على رابط الاعتراض على نتائج القبول الموحد للعام 2024. يأتي ذلك عقب إعلان وحدة تنسيق القبول، التابعة لوزارة التعليم العالي، يوم الخميس الماضي، عن نتائج القبول في الجامعات الرسمية الأردنية. يشمل هذا الإعلان فترة القبول للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024. فيما يلي تفاصيل إضافية في الفقرات القادمة.

رابط الاعتراض على نتائج القبول الموحد 2024 في الأردن

فقد أعلنت وزارة التعليم العالي في الأردن عن رابط الاعتراض على نتائج القبول الموحد 2024 المهم لكم الطلاب المتقدمين للالتحاق باحدى الجامعات الرسمية الأردنية، كما أعلنت أن أخر موعد لتقديم الاعتراض هو يوم الأحد 19 فبراير 2024، حيث يمكن تقديم الاعتراض بالشكل التالي:

 

  1. يمكن في البداية زيارة موقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد المتاح على شبكة
  2. ومنها نقوم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالمستعلم.
  3. ثم نقوم باختيار خدمة “الاعتراض على نتائج القبول الموحد” من قائمة الخدمات.
  4. يجب علينا هنا تعبئة نموذج الاعتراض إلكترونيًا مع إرفاق كل المستندات المطلوبة.
  5. وفي هذه الخطوة علينا دفع رسوم الاعتراض المطلوبة بالطرق الإلكترونية المتاحة.
  6. هنا سيتم مراجعة طلب المتقدم من قبل وحدة تنسيق القبول الموحد.
  7. وننتظر لعدة أيام وسيتم إرسال رد على الطلب من خلال رسالة على البريد الإلكتروني أو مكالمة الهاتف.
الاعتراض على نتائج القبول

الاعتراض على نتائج القبول

ضوابط قبول الطلبة في الأردن

  • يجب في البداية أن يكون المتقدم طالب وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة الأردنية (التوجيهي).
  • كما يشترط أن يكون الطالب أردني الجنسية أو من أبناء مواطنات أردنيات.
  • يجب كذلك تحقيق المعدل المطلوب للتخصص الذي يرغب الطالب في الالتحاق به.
  • كما يجب بالطبع أن يجتاز كل اختبارات أو مقابلات شخصية مطلوبة للتخصص الذي يرغب في التقديم فيه.
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