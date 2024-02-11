كيفية التسجيل في كلية الشرطة بأبوظبي 2024 عبر apc.gov.ae الأوراق المطلوبة وخطواتها،أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أنه تم البدء في استقبال طلبات التسجيل في كلية الشرطة الإماراتية للطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة، وتقدم كلية الشرطة برنامج بكالوريوس علوم شرطية تطبيقية لمدة ثلاث سنوات في مساقات العلوم الشرطية والقانونية والإدارية والتعليم العام، فيما يلي نستعرض معكم أعزائنا شروط التسجيل في كلية الشرطة وخطوات التسجيل في كلية الشرطة في أبو ظبي.

غبين بالتسجيل في الكلية:

أن يكون الطالب إماراتي الجنسية.

حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 70٪.

لا يتجاوز عن عمر المتقدم عن 22 عام.

حصول الطالب على شهادة حسن السيرة والسلوك.

خطوات التسجيل في كلية الشرطة أبوظبي 2024

للالتحاق بالدراسة في كلية الشرطة بأبو ظبي للعام الدراسي 2024 عليك عزيزي الطالب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الرسمية لكلية الشرطة .

. النقر على تسجيل دخول.

الضغط على إنشاد حساب جديد.

ملء الخانات بالمعلومات المطلوبة.

النقر على تسجيل.

الموافقة على الشروط والأحكام.

اختيار التسجيل في برنامج بكالريوس الشرطة.

تحديد البرنامج والتخصص.

ملء الاستمارة الإلكترونية.

إرفاق الوثائق المطلوبة.

تقديم الطلب.

بالإمكان متابعة الطلب عبر البوابة الرسمية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في كلية الشرطة 2024 الإمارات