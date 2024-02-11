“نصف السنة”تابع نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية،بعد انتهاء امتحانات نصف السنة للصف الثالث المتوسط، ينتظر طلاب وطالبات هذا الصف بفارغ الصبر إعلان نتائج الفصل الأول 2024 الدور الأول في جميع المحافظات العراقية. يأتي ذلك بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق الإجابات ومراجعتها، وتسجيل العلامات في لجان الكنترول في المدارس. فيما يلي، سنوضح للطلاب وولاة الأمور كيفية الحصول على نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في عام 2024 عبر منصة نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024

لم يتحدد موعد إعلان النتائج بعد، خاصة لم تنتهي المراحل الأولى من عمليات التصحيح والمراجعة، حيث ستقوم كل مديرية تعليم برفع نتائجها بعد اعتمادها رسميًا، ومن المقرر أن تعلن نتايج الصف الثالث المتوسط في بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالي، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيل، دهوك.

نتائج الثالث متوسط 2024 نصف السنة

وكان طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط قد استهلوا امتحانات نصف السنة الدراسية وفقًا للجدول الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بدأت الامتحان يوم السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، بامتحان اللغة العربية والدين الإسلامي، وانتهت يوم الخامس من شباط فبراير الحالي، وذلك في جميع المديريات التعليمية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

وبعد انتهاء عمليات الكنترول ورصد الدرجات ورفع النتائج واعتمادها، سيتمكن الطلبة من استخراج نتائجهم برقم الجلوس، وفيما يلي خطوات الاستعلام: