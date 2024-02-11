"بالتفاصيل" رابط التسجيل في منصة مدرستي madrasati 1445 مايكروسوفت للطالب وطريقة تسجيل الدخول، قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتطوير منصة تعليمية إلكترونية، تُعدّ محطة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية. يمكن للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب العاملين في الميدان التعليمي، الاستفادة من مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، مع فرصة للتواصل المباشر مع جميع الإدارات لحل أي مشكلات أو تحديات بشكل أكثر فعالية.

في هذا المقال، سنلقي نظرة على كيفية التسجيل في "منصة مدرستي" للاستفادة الكاملة من ميزاتها.

خطوات التسجيل في رابط منصة مدرستي 1445

يمكنك التسجيل داخل منصة مدرستي من أجل الطلاب بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ينبغي عليك الدخول إلى الموقع الرسمي بمنصة مدرستي ثم الضغط على تسجيل جديد. وبعدها يتعين عليك أن تقوم بوضع رقم الهوية الوطنية أو إضافة رقم الإقامة المتعلق بالطلاب الأجانب. ثم قم بكتابة كل البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد مع الاسم بالكامل وكذلك النوع واسم المدرسة مع تحديد الصف الدراسي، ورقم هاتف الطلاب. مع الضغط على أيقونة أنا لست روبرت حتى يتم إرسال رساله من على هاتفك بها رمز التحقق ضع الرمز، ثم اضغط على كلمة تأكيد.

خطوات حل الواجبات المدرسية

كما أصبح بإمكانك الآن بكل سهولة حل الواجبات المدرسية من خلال استخدام حسابك داخل منصة مدرستي بسهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي، ثم اضغط على أيقونة الدخول من خلال حسابك في مايكروسوفت الكادر التعليمي والطلاب. ثم اضغط على تسجيل الدخول وضع اسم المستخدم مع وضع كلمة المرور ثم اختار الضغط على ايقونة الواجبات. وبعدها عليك الضغط على نوع المقرر الدراسي الذي تريد حله وبعد ذلك عليك اختيار ايقونة الواجبات المنشورة. بعد ذلك عليك تعيين الواجب الذي تريد رفعه في الموقع ويجب كذلك وضع كل الإجابات الخاصة بالواجبات ثم الضغط على أيقونة إرسال. ليتم مراجعة الواجب الخاص بك من قبل المعلمين ومن خلال حسابك سوف تتمكن من الاستعلام عن الواجبات ومعرفة نتيجتها كما يمكنك الحصول على تقارير شهرية عن مستواك الدراسي في كل المواد التعليمية بسهولة.

خطوات حل الواجبات المدرسية

بالنهاية نكون قد أوضحنا خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية بسهولة وكذلك كيفية حل الواجبات المدرسية لكل الصفوف الدراسية المختلفة من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة والاستعلام عن التقارير الشهرية للطلاب ومعرفة نتيجة كل طالب، كما يمكن من خلال منصة مدرستي الحصول على كافة الخدمات التعليمية المقدمة من أجل المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الوزار