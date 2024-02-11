مواصفات “Oppo Find X7 Ultra”.. وحش التصوير وكاميرا تستحمل ضوء الشمس الشديد،تألقت شركة أوبو حديثًا بإطلاق هاتفها الرائد الأحدث، Oppo Find X7 Ultra، الذي يُعتبر ابتكارًا فريدًا في عالم الهواتف الذكية. يتميز هذا الجهاز بتقنيات متقدمة ويعد أول هاتف يحمل شريحة فلاج شيب مع كاميرا خلفية رئيسية مذهلة. يتمتع Oppo Find X7 Ultra بتصميم استثنائي وفريد، حيث يتم التركيز بشكل كبير على أداء عالي الجودة وتجربة التصوير الممتازة. يُعتبر الهاتف تحفة هندسية بفضل كاميرا خلفية رئيسية مبتكرة ترفع من مستويات التصوير الذكي، مما يجعله اختيارًا مثاليًا لهواة التكنولوجيا.

مواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra

المواصفات التفاصيل دعم التقنيات NFC، الانفراريد شرائح الاتصال شريحتين نانو سيم شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G الأبعاد والوزن 164.3 × 76.2 × 9.5 ملم، 221 جرام متانة وجودة الخامات زجاج محمي بجوريلا جلاس أو جلد، إطار من الألمونيوم مقاومة للماء والغبار IP68 حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تحت الماء نوع الشاشة LTPO AMOLED منحنية 6.82 إنش، 1440 × 3168 بكسل، 120Hz، HDR10+، Dolby Vision، Corning Gorilla Glass Victus 2 الذاكرة الداخلية والرام – 256 جيجا بايت UFS 4.0 + 12 جيجا بايت LPDDR5X – 256 جيجا بايت UFS 4.0 + 16 جيجا بايت LPDDR5X – 512 جيجا بايت UFS 4.0 + 16 جيجا بايت LPDDR5X المعالج Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو، Adreno 750 الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، F/2.4، Sony IMX709 الكاميرا الخلفية – 50 ميجا بكسل، F/1.8، Sony LYT-900 (الأساسية) – 50 ميجا بكسل، F/2.6، Sony IMX890 (الزوم 3X والبورتريه) – 50 ميجا بكسل، F/4.3، Sony IMX858 (الزوم 6X والتصوير البعيد) – 50 ميجا بكسل، F/2.0، Sony LYT-600 (التصوير الواسع) تصوير الفيديو 4K@30/60fps، FHD@30/60/240fps، 8K تصوير فيديو ميزات الصوت والميكروفون ميكروفون لعزل الضوضاء، صوت ستيريو خيارات الاتصال Wi-Fi 6e/7، بلوتوث 5.4، GPS (A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO) وسائل الأمان والحماية بصمة الشاشة، Face Unlock المستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب، حساسية الألوان المنافذ USB Type-C، OTG البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 100 واط، شحن لاسلكي بقوة 50 واط، شحن لاسلكي عكسي بقوة 10 واط نظام التشغيل ColorOS 14 على أساس نظام Android 14 الألوان المتاحة أسود، أزرق، بني فاتح

مميزات هاتف Oppo Find X7 Ultra

تمتاز هواتف Oppo بتصميمها المميز والمقاومة الفائقة للماء بشهادة IP68.