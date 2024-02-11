مواصفات “Oppo Find X7 Ultra”.. وحش التصوير وكاميرا تستحمل ضوء الشمس الشديد

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مواصفات “Oppo Find
مواصفات “Oppo Find X7 Ultra”.. وحش التصوير وكاميرا تستحمل ض

مواصفات “Oppo Find X7 Ultra”.. وحش التصوير وكاميرا تستحمل ضوء الشمس الشديد،تألقت شركة أوبو حديثًا بإطلاق هاتفها الرائد الأحدث، Oppo Find X7 Ultra، الذي يُعتبر ابتكارًا فريدًا في عالم الهواتف الذكية. يتميز هذا الجهاز بتقنيات متقدمة ويعد أول هاتف يحمل شريحة فلاج شيب مع كاميرا خلفية رئيسية مذهلة. يتمتع Oppo Find X7 Ultra بتصميم استثنائي وفريد، حيث يتم التركيز بشكل كبير على أداء عالي الجودة وتجربة التصوير الممتازة. يُعتبر الهاتف تحفة هندسية بفضل كاميرا خلفية رئيسية مبتكرة ترفع من مستويات التصوير الذكي، مما يجعله اختيارًا مثاليًا لهواة التكنولوجيا.

 

 

مواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra

المواصفاتالتفاصيل
دعم التقنياتNFC، الانفراريد
شرائح الاتصالشريحتين نانو سيم
شبكات الاتصال2G، 3G، 4G، 5G
الأبعاد والوزن164.3 × 76.2 × 9.5 ملم، 221 جرام
متانة وجودة الخاماتزجاج محمي بجوريلا جلاس أو جلد، إطار من الألمونيوم
مقاومة للماء والغبارIP68 حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تحت الماء
نوع الشاشةLTPO AMOLED منحنية 6.82 إنش، 1440 × 3168 بكسل، 120Hz، HDR10+، Dolby Vision، Corning Gorilla Glass Victus 2
الذاكرة الداخلية والرام– 256 جيجا بايت UFS 4.0 + 12 جيجا بايت LPDDR5X
 – 256 جيجا بايت UFS 4.0 + 16 جيجا بايت LPDDR5X
 – 512 جيجا بايت UFS 4.0 + 16 جيجا بايت LPDDR5X
المعالجSnapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو، Adreno 750
الكاميرا الأمامية32 ميجا بكسل، F/2.4، Sony IMX709
الكاميرا الخلفية– 50 ميجا بكسل، F/1.8، Sony LYT-900 (الأساسية)
 – 50 ميجا بكسل، F/2.6، Sony IMX890 (الزوم 3X والبورتريه)
 – 50 ميجا بكسل، F/4.3، Sony IMX858 (الزوم 6X والتصوير البعيد)
 – 50 ميجا بكسل، F/2.0، Sony LYT-600 (التصوير الواسع)
تصوير الفيديو4K@30/60fps، FHD@30/60/240fps، 8K تصوير فيديو
ميزات الصوت والميكروفونميكروفون لعزل الضوضاء، صوت ستيريو
خيارات الاتصالWi-Fi 6e/7، بلوتوث 5.4، GPS (A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO)
وسائل الأمان والحمايةبصمة الشاشة، Face Unlock
المستشعراتالتسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب، حساسية الألوان
المنافذUSB Type-C، OTG
البطارية5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 100 واط، شحن لاسلكي بقوة 50 واط، شحن لاسلكي عكسي بقوة 10 واط
نظام التشغيلColorOS 14 على أساس نظام Android 14
الألوان المتاحةأسود، أزرق، بني فاتح

 

مميزات هاتف Oppo Find X7 Ultra

تمتاز هواتف Oppo بتصميمها المميز والمقاومة الفائقة للماء بشهادة IP68.

  • تتمتع البطارية الكبيرة بسعة كبيرة، مع دعم شحن سريع بقوة 100 واط وشاحن مرفق في العلبة.
  • يوفر الأداء القوي من معالج Snapdragon 8 Gen 3 مع توفير تبريد فعال للجهاز أثناء الاستخدام الشديد.
  • يعزز الصوت الاستيريو والسماعات ذات الجودة العالية تجربة الصوت للمستخدم.
  • وعلى الرغم من أداء الكاميرا الجيد، يمكن أن يكون السنسور الكبير بحجم 1 بوصة سببًا في زيادة إضاءة الصور في ظروف إضاءة قوية.
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