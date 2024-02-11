عاجل| اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة 2024 للرجال والنساء ورابط الاستعلام لعموم المحافظات، تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لجبة 2024 في أسرع وقت بعد اكتمال مراجعة جميع طلبات التسجيل. يُعتقد بوجود اعتقاد خاطئ بين الكثيرين حول إيقاف صرف مقررات الدفعة السابعة في حال تجاوزت فترة الانتظار شهرين. نود أن نوضح أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن الأخبار التي تُنشر في بعض الصفحات على فيس بوك مجرد تكهنات وليست لها أساس من الصحة، بل تُعتبر مجرد شائعات.

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لجبة 2024 في أسرع وقت بعد اكتمال مراجعة جميع طلبات التسجيل، يُعتقد بوجود اعتقاد خاطئ بين الكثيرين حول إيقاف صرف مقررات الدفعة السابعة في حال تجاوزت فترة الانتظار شهرين.

نود أن نوضح أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن الأخبار التي تُنشر في بعض الصفحات على فيس بوك مجرد تكهنات وليست لها أساس من الصحة، بل تُعتبر مجرد شائعات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة 2024

لاستخراج الكشوفات بالاسماء حسب المحافظة التابع لك عليك اتباع ما يلي:.

التوجه بتسجيل الدخول على موقع منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم اختيار الرعاية الاجتماعية. اسم المحافظة. حدد رقم الدفعة. كتابة الاسم. وأخيرًا النقر على كلمة استعلام.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة 2024

موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالدفعة السابعة بالعراق 2024

العد التنازلي بدأ على رفع جميع كشوفات الفئات المشمولين من دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية، وهذا ما كشفت عنه بعض المصادر خلال الساعات القادمة، كما هناك عدة وسائل إعلامية أفادت بأن وزارة العمل تبدأ تجهيز كشوفات كاملة بأسماء المشمولين على أن يتم رفعها خلال الأيام القليلة القادمة وسوف يحصل المستفيدون على المستحقات كاملة قبل نهاية شهر فبراير الجاري 2024 ويتم شمول 70 الف أسرة عراقية ضمن الفئات الأولى بالرعاية وحسب الشروط المتطابقة عليهم.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة كل ما يبحث عنه العديد من خلال محرك البحث العالمي جوجل عن معرفة ومتابعة أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية.