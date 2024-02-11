كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات العراقية "رابط pdf " لدى منصة مظلتي للاستعلام عنها 2024، أصبحت قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية محل اهتمام كبير بين الشعب العراقي، خاصةً بعد التأخير الذي حدث من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإعلان عن هذه القوائم في بداية العام 2024. تتمثل أهمية هذا البرنامج في تقديم الدعم المالي والمساعدات الإنسانية للمواطنين والأسر العراقية المستحقة.

ومن أجل تسهيل عملية الاستعلام عن قوائم الأسماء، قامت الوزارة بتوفير إمكانية الاستعلام الإلكتروني بطريقة بسيطة. في هذه السطور، سنتحدث عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن قوائم الأسماء، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات المحددة لقبول طلبات الرعاية الاجتماعية. يجدر بالذكر أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن قوائم المستفيدين، ولكن سنوضح كيفية تحميل الكشوفات بصيغة pdf عند توفرها على منصة مظلتي في العراق.

طريقة الإستعلام عن قوائم أسماء نقل المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يستطيع كل مواطن عراقي الاستعلام عن كشوف الأسماء المشمولة من خلال القيام بالخطوات الآتية:

من أجل الاستعلام عن كشوف الأسماء المقبولة قم بالتوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم قم بالدخول إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يجب تحديد خيار قوائم الأسماء المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية.

الآن اكتب الاسم الثلاثي ورقم الهوية الوطنية.

اضغط فوق كلمة “استعلام” وسوف تظهر لك نتائج الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

كما يمكن البحث عن طريق جميع كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عن الأسم المراد الاستعلام عنه في دولة العراق.

للعلم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم باختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق عن طريق تطبيق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول عليها بالدولة.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

يوجد شروط هامة وضروري توافرها في أي مواطن يرغب في الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط تم تحديدها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي كالآتي: