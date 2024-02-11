عاجل| استعلم الآن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي، يترقب المستفيدون من الرعاية الاجتماعية في العراق بفارغ الصبر إعلان الوزارة الجديد حول الوجبة الاجتماعية التالية. بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالتحضير للكشف وجبة جديدة من الرعاية الاجتماعية منذ نهاية العام الماضي. وفي الوقت الحالي، تبحث الأسر المشمولة بالوجبة السادسة عما إذا كانت ستظل مشمولة أيضًا في الوجبة السابعة أم لا. لمعرفة أسماء الوجبة السابعة والتأكد من الشمول فيها، سنقدم لكم الخطوات الضرورية والمعلومات المحددة التي ستكون متاحة عند إعلان الوزارة.

متى موعد الوجبة الجديدة للرعاية الاجتماعية في العراق؟

لا شك أن الجميع ينتظر موعد إعلان الفي العراق، ولكي تعلن وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق عن الوجبة لا بد من التأكد من أمرين، أحدهما مراجعو وزارة المالية في توفير مبالغ الدعم المطلوبة لديها دون التسبب في عجز ميزانية الدولة، والثاني مراجعة جميع أسماء المشمولين في الرعاية للتأكد من استحقاقهم للدعم ومطابقتهم للشروط التي وضعتها الوزارة للمشمولين في برنامَج الرعاية، وقد صرحت الوزارة قبل ذلك بأن أسماء الوجبة السادسة سيتم مراجعتها للتأكد من استحقاقها أيضا.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

يمكن لجمي المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسمائهم واستحقاقهم لدعم الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية.

ومن ثم الدخول على برامج الحماية المدينة.

اضغط على برامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

قم بتحميل كشوفات أسماء الوجبة التي تريد الاستعلام عنها بصيغة pdf.

بعد تحميل الكشوفات يمكنك الاستعلام عن الأسماء التي تريد.