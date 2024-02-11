عاجل.. وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تكليفات جديدة بأجهزة ٣ مدن

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تكليفات جديدة بأجهزة ٣ مدن جديدة شملت: العبور  الجديدة، وبني سويف الجديدة، والنوبارية الجديدة. 


ونص القرار على تكليف المهندس محمد عصام الدين محمد، رئـيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس أحمد إسماعيل محمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس أحمد عبدالجابر عبداللاه، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.

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