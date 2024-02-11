جهاز مدينة طيبة ينظم فعالية عن استخدام شبكات الري الذكية بالمدن الجديدة

نظم جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، فعالية عن استخدام شبكات الري الذكية بالمدن الجديدة لتقليل الفاقد من المياه المستخدمة في ري المزروعات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ري المزروعات لتحقيق استدامة الموارد، وذلك بحضور المشرف على الإدارة العامة للزراعة والري بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلين عن أجهزة مدن الصعيد.



وافتتح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، الفعالية بالترحيب بالحضور، مؤكدًا دعم الجهاز لمثل هذه الأفكار لمواكبة التقدم في مجال شبكات الري الذكية والاستفادة منها، وإمكانية البدء في تطبيقها.



وأكد المهندس علاء عبداللاه، أن الفعالية تم عقدها للوقوف على آخر التطورات في مجال شبكات الري الذكية، لري المزروعات أو قطع الغيار الذكية لمحطات مياه الشرب والمحابس، للتحكم في الضغط، وتلاشي الأعطال بالقدر المستطاع، والحفاظ على المياه وتوفير التكاليف.



ووعد رئيس الجهاز بتكرار مثل هذه الفعاليات المثمرة، للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في جميع المجالات.



وفي سياق متصل، قام رئيس الجهاز بالمرور على موقف السرفيس بالمدينة، والاستماع إلى شكاوى أصحاب سيارات السرفيس لحلها، مشددًا على إدارة المواقف بالمتابعة المستمرة لموقف السرفيس، والتأكد من انتظام خطوط السير، وانتظام حركة السيارات داخل الموقف، والتنبيه على جميع السائقين بالالتزام بالتعليمات للتيسير على المواطنين.



وفى سياق متصل، تابع رئيس الجهاز، إصدار أول رخصة دائمة للمحال على المنظومة الجديدة طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، مشددًا على ضرورة متابعة باقى الجهات لسرعة إصدار باقي تراخيص التشغيل، وسرعة توجه باقي أصحاب المحال بالمدينة إلى مركز إصدار تراخيص التشغيل بالجهاز خلال المدد المحددة بالقانون لإصدار تراخيص التشغيل، وضرورة الالتزام بالإجراءات والقواعد المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

