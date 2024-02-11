تردد قناة رووداو الجديد بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات "الأولى في كردستان"، تطلق قناة "رووداو" الجديدة بثها على عدة أقمار صناعية من بينها النايل سات والياه سات والهوت بيرد، وتعتبر هذه القناة الكردية مصدرًا متنوعًا لبرامج التلفزيون، حيث تقدم مجموعة شاملة من الأخبار السياسية والاقتصادية المهمة، وتسلط الضوء على قضايا المواطنين في إقليم كوردستان العراق. بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة محتوى ترفيهيًا وثقافيًا وفنيًا متنوعًا، مما يجعلها محطة مفضلة للعديد من المشاهدين.

تتميز "رووداو" بشهرتها في العراق، جزئيًا بفضل الجمهور الكبير الذي يتحدث اللغة الكردية ويتابع القناة بانتظام، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن تردد القناة عبر الإنترنت.

لمحة عن قناة روداوو

شبكة “رووداو” الإعلامية تعتبر قناة إعلامية كردية تمولها وتدعمها شركة “Rudaw”، حيث تسعى لنقل الأخبار والمعلومات عن كردستان والشرق الأوسط بطريقة محترفة ومهنية، يقع مقر “رووداو” في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ويضم المقر مجموعة من المراسلين في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، هذه الشبكة الواسعة من المراسلين يجعلها مصدرًا موثوقًا للمعلومات للجمهور العالمي.

تنقل قناة “رووداو” الإعلامية الأخبار والمحتوى باللغتين الكردية والإنجليزية، مما أدى إلى جذب جمهور كبير للقناة من داخل كردستان وخارجها، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية، في مناطق كردستان العراق وتركيا وسوريا وإيران، ويذكر أنه هناك لهجتان رئيسيتان للكردية: السورانية والكرمانجية، وتستخدم “رووداو” كلا اللهجتين بالإضافة إلى الحروف الرومانية والعربية (الآرامية) في منتجاتها الإعلامية.

طريقة تثبيت تردد قناة Rudaw الجديد على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة رووداو الجديد على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية باستخدام جهاز التحكم عن بعد كما يلي:

اضغط على زر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد، ثم حدد الإعدادات من القائمة قم باختيار القمر الصناعي المراد تثبيت القناة عليه (نايل سات) أدخل التردد الخاص بقناة رووداو “12686” في المكان المخصص له أدخل معدل الترميز “27500” ومعامل تصحيح الخطأ “7\8” حدد الاستقطاب “أفقي” انقر على كلمة “بحث”، ستظهر القناة باسم Rudaw في قائمة قنوات التلفاز

يذكر أنه يمكن تثبيت قناة رووداو على جميع الأجهزة باستخدام نفس الخطوات المذكورة.