عاجل.. زيادة جديدة في أسعار السجائر الأجنبية اليوم الأحد 11-2-2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة: 

• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 85 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 79 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 69 جنيهًا.

• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 59 جنيهًا للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيهًا للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيهًا للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيهًا للعبوة.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر في بيان اليوم، أن الأسعار الجديدة معلنة على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، داعية تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

 

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