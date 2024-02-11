فرصة ذهبية لربات البيوت.. تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

تبحث رباب البيوت يوميًا عن سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم، وأيضًا سعر الفراخ البلدي والبيض، حيث لا تستغني الأسر المصرية عن اللحوم البيضاء وخصوصًا أنها رخيصة جدًا بالمقارنة مع اللحوم الحمراء، وعبر “الفجر” نذكر لكم أسعار الدواجن اليوم بعد تعاودها للانخفاض مجددًا، كونوا معنا.

تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم



انخفضت اليوم أسعار الدواجن وأيضًا البيض بالأسواق الأحد الموافق 11 من فبراير 2024، حيث تأثرت الأسعار بتراجع أسعار الدولار في الأسواق، حيث كانت قد شهدت الأسعار ارتفاع كبير الفترة الماضية، زيادة قاربت 25 جنيه وأكثر، ولكن من جديد عادت للانخفاض تقريبًا بمتوسط خمس جنيهات على الكيلو الواحد، ومحتمل بشكل كبير أن يستمر هذا التراجع، حيث انخفاض الدولار وتراجع سعر العلف وجميع المستلزمات الخاصة بالإنتاج.



وبفضل الله وضح المسؤولون أن رغم التحديات والأزمات إلا أن جمهورية مصر العربية بها اكتفاء ذاتي من حيث البيض والدواجن، ولا يوجد أي احتكار أو تخزين بالوقت الحالي، والفترة القادمة بإذن الله ستشهد انخفاض بالأسعار أكثر من ذلك بسبب هذا الانخفاض سواء من علف بنسبة 75% تراجع أو سعر الدولار.

سعر الدواجن اليوم الأحد



انخفاض أسعار الفراخ في السوق المصري مستمرة ولله الحمد، وعن سعرها اليوم الأحد 11/2/2024 فقد سجلت ما يلي:

كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بسعر 90 جنيه داخل المزرعة.

الكيلو من الدواجن الساسو بسعر 100 ج اليوم بأرض المزرعة.

كيلو الفراخ البلدي سجل اليوم مبلغ 120 جنيه مصري بالمزرعة.

سعر البيض الأبيض بالمجمعات 119 جنيه مصري، بينما للمستهلك سعر 125 جنيه مصري.

البيض الأحمر بسعر 165 جنيه مصري.

طبق البيض البلدي بسعر 150 جنيه مصري.