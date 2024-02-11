بث مباشر يلا شووت بدون اشتراك مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا مشاهدة مباشرة بدون تقطيع

بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا مشاهدة مباشرة دون تقطيع

بث مباشر
مباراة كوت ديفوار
مباراة كوت ديفوار ونيجيريا

 كوت ديفوار تعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا مواجه إفريقية نارية ويتسلح كوت ديفوار بالأرض والجمهور.

بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا مشاهدة مباشرة دون تقطيع 

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية بث مباشر مباراة كوت ديفوار ونيجيريا مشاهدة مباشرة دون تقطيع وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 

تتطلع نيجيريا للفوز بـ كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخه  أما البلد المضيف  كوت ديفوار يسعى للفوز بالنجمة الثالثة بعد ورغم اللقاءات العديدة التي جرت بين كوت ديفوار ونيجيريا في أمم إفريقيا فإن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي خلالها المنتخبان في المباراة النهائية للبطولة وتأهلت كوت ديفوار إلى النهائي  بعد أن فازت على الكونغو الديمقراطية 1-0 وفازت نيجيريا على جنوب إفريقيا 4-2 في ركلات الترجيح لكي تصل إلى النهائي.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 

تنطلق مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم الاحد 11 فبراير في تمام الساعة العاشرة مساء وذلك في نهائي كأس أمم إفريقيا على ملعب الحسن واتارا.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 

تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قنوات bein sports الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط وتذاع  مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في النهائي على قناة beIN AFCON 1.

تشكيل نيجيريا المتوقع أمام كوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

تشكيل كوت ديفوار المتوقع أمام نيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي – ماكس جراديل – نيكولاس بيبي.

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