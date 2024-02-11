عدم قيد نجله سر هجوم مرشح الإسماعيلي السابق على محمود جابر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أثار عمرو زكي، المرشح السابق لنادي الإسماعيلي، حالة من البلبلة خلال الساعات الماضية، بسبب هجومه على محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين بقلعة الدراويش.

شن زكي هجوما لاذعا على محمود جابر، بسبب رفض الأخير قيد نجل المرشح السابق لانتخابات الإسماعيلي، في فريق 2005 بالنادي.

وحاول زكي الضغط على جابر، لقيد نجله في قائمة 2005 بالإسماعيلي، من خلال إرسال رسائل نصية لعمر جابر لاعب الزمالك ونجل رئيس قطاع ناشئين النادي، عبر تطبيق واتس آب، إلا أنه لم يصل لما يريده، مما دفعه للهجوم على العاملين بقطاع الناشئين بالنادي، بداية من رئيسه مرورا بمدربيه وإداريه.

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