من هو عصام خليل الذي تم تعيينه بمجلس الشيوخ بقرار جمهوري؟

يتساءل كثير من المصريين حول النائب عصام خليل الذى تم تعيينه بقرار جمهورى لعضوية مجلس الشيوخ منذ ساعات، حيث تستعرض معكم "الفجر" أبرز المعلومات حول النائب عصام خليل في السطور التالية:

تعيين عصام خليل نائبًا بمجلس الشيوخ

- اسمه بالكامل عصام خليل فوزى وهو سياسي

- رئيس حزب المصريين الأحرار منذ عام 2015 بعد فوزه في انتخابات رئاسة الحزب وحصده 420 صوتًا متفوقًا على مينا أسد على صوتين، وسمير فرانسيس 12 صوتًا، والمهندس محمد البيلى 67 صوتًا.



- فاز برئاسة الحزب مرة أخرى عام 2021 بالتزكية بعد حصوله على تأييد 35 بالمئة من أعضاء المؤتمر العام للحزب.

- قاد حزب المصريين الأحرار لتصدر قائمة الأحزاب فى إنتخابات البرلمان لعام 2015 بـ 65 مقعدا.

- فى سبتمبر 2014 استقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، من منصب رئيس الحزب، ليصعد الأمين العام للحزب الدكتور عصام خليل قائمًا بأعمال رئيس الحزب، ومهندسًا لملف الانتخابات البرلمانية.



- كان من أشد الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة 2024-2030، فقد حرر أول توكيل رسمى لترشيح الرئيس للرئاسة، وذلك بمكتب توثيق الأهرام النموذجي.



- قام بتأسيس "الحملة الحزبية الشعبية" لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة 2024-2030



وقضت محكمة الشئون المالية والتجارية بإدانته بتهمة التهرب الجمركي من وإلزامه بدفع 15% من قيمة الضرائب الجمركية المقررة عليه في القضية رقم 343 لسنة 2020 جنح تهريب الميناء،وذلك بسبب ضبط اوراق تثبت تلاعب شركته "الدكتور " في الأوراق والمستندات التي تقدمها للجمارك، بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية.

تعيين عاصم خليل نائبًا بمجلس الشيوخ



وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، نائبًا بمجلس الشيوخ، بدلًا من النائب السابق سامح عاشور.



وتنص لائحة مجلس الشيوخ على أنه إذا شغر مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة ولايته بستة أشهر على الأقل، يعين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ انعقاد مجلس الشيوخ، تقرير بالشغور، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه.