تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 11 فبراير 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد، ارتفاع في الأسعار، بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية، عند مستويات 3700 جنيها للجرام، وذلك من عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق المصرية، كما سجلت أسعار الذهب عالميًا ثبات في الأسعار، لتسجل الأوقية اليوم 2033 دولار.

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الذهب في أسواق الصاغة، وذلك نظرا للتغيرات الكبيرة في أسعار الذهب يوميًا، حيث تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض في الأسعار.

ونستعرض  أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد 11/2/2024، في التقرير التالي:-

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4228 جنيها، وهو العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 3870 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3700 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في جمهورية مصر العربية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3171 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 29600 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات، من عيار 21.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب
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