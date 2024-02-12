أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

تُعد أسعار الدواجن من أهم المؤشرات التي يهتم بها المواطنون في حياتهم اليومية، وتُشير التقلبات في أسعارها إلى التحديات التي تواجه صناعة الدواجن، والتي تتطلب حلولًا جذرية لضمان استقرارها وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وقد شهدت الأسعار في مصر استقرارًا نسبيًا خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع استمرار هذا الاستقرار خلال الأسبوع الجاري.

تقلبات أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن تقلبات متكررة خلال عام 2023، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ في بعض الفترات، بينما انخفضت في فترات أخرى. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:

العوامل الاقتصادية: مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة أسعار الأعلاف.

العوامل البيئية: مثل انتشار الأمراض، وتغيرات المناخ.

العوامل السياسية: مثل الحروب والأزمات الدولية.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم 

كيلو الفراخ البيضاء 91 – 92 جنيه

كيلو الفراخ الساسو 110 – 111 جنيه

كيلو الفراخ البلدي 125 – 126 جنيه

كيلو أمهات الفراخ البيضاء 77 – 78 جنيه

كيلو البانيه 190 جنيه

أسعار الكتاكيت 

كتكوت أبيض (يوم واحد) 11 – 12 جنيه
كتكوت ساسو (يوم واحد) 8 – 9.9 جنيه
كتكوت بلدي (يوم واحد) 7.5 – 8 جنيه

أسعار البيض 

كرتونة البيض الأحمر 150 – 151 جنيه
كرتونة البيض الأبيض 148 – 149 جنيه
كرتونة البيض البلدي 144 – 145 جنيه

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