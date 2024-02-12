تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 11 فبراير 2024

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية

حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في جميع البنوك الحكومية والخاصة في أولى تعاملات هذا الأسبوع، حيث سجل متوسط سعر 30.85 ج.م للشراء، و30.95 ج.م للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 11 فبراير 2024

البنك سعر الشراء سعر البيع

مصرف أبوظبي الإسلامي 30.9 ج.م

(0.05)

30.95 ج.م
(13.13)

بنك الإستثمار العربي AIB 30.85 ج.م
(30.85)

30.95 ج.م
(30.95)

بنك CIB 30.85 ج.م
(30.85)

30.95 ج.م
(30.95)

بنك قطر الوطني الأهلي QNB 30.85 ج.م
(30.85)

30.95 ج.م
(30.95)

بنك HSBC 30.85 ج.م
(20)

30.95 ج.م
(22.73)

البنك المصري الخليجي 30.85 ج.م
(0.1)

30.95 ج.م
(0.1)

بنك الكويت الوطني NBK 30.85 ج.م
(0.1)

30.95 ج.م
(0.1)

بنك الإسكندرية 30.85 ج.م
(0.1)

30.95 ج.م
(0.1)

البنك العقاري المصري العربي 30.85 ج.م
(0.02)

30.95 ج.م
(0.02)

كريدي أجريكول 30.85 ج.م
(0.02)

30.95 ج.م
(0.02)

بنك SAIB 30.85 ج.م
(0.02)

30.95 ج.م
(0.02)

المصرف العربى الدولى AIB 30.85 ج.م
(0.02)

30.95 ج.م
(0.02)

المصرف المتحد 30.85 ج.م
(0.02)

30.95 ج.م
(0.02)

بنك قناة السويس 30.85 ج.م
(0.02)

30.95 ج.م
(0.02)

البنك الاهلي الكويتي (بيريوس) 30.85 ج.م
(-0.03)

30.95 ج.م
(30.95)

البنك المركزي المصري 30.8272 ج.م
(-0.0028)

30.9586 ج.م
(0.0029)

البنك الأهلي اليوناني 30.75 ج.م
(15.13)

30.85 ج.م
(15.13)

بنك التنمية الصناعية IDB 30.75 ج.م
(0.02)

30.85 ج.م
(0.02)

البنك الأهلي المصري 30.75 ج.م
(0.02)

30.85 ج.م
(0.02)

بنك مصر 30.75 ج.م
(0.02)

30.85 ج.م
(0.02)

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