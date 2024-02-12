خطوات الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل في السعودية 1445

بعد دمج هيئة القيام اة والدخل مع هيئة الجمارك تزامنا مع الخطة المستدامة أي رؤية السعودية 2030 أصبحت الهيئتين هيئة واحدة، تحت اسم هيئة الزكاة والجمارك، وهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستخدمها الأفراد بالمملكة العربية السعودية والتي تقدمها هيئة الزكاة والدخل بالمملكة، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل.

وتستعرض بوابة “الفجر”، كيفية الاستعلام عن المستحقات الخاصة بهيئة الزكاة والجمارك في التالي:

خطوات الاستعلام عن مستحقات الزكاة

من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الزكاة يمكنك الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل بعد القيام بالخطوات التالية:

قم بالدخول لموقع هيئة الزكاة عبر الرابط التالي اضغط هنــــــا

انقر على زر الخدمات الإلكترونية

انقر على زر استعلم عن معاملة

اكتب البيانات والمعلومات المطلوبة

انقر على زر إرسال

وفي النهاية يصبح بإمكانك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمستحقات.

تسجيل الدخول لهيئة الزكاة

يمكنك تسجيل الدخول لهيئة الزكاة والجمارك بالسعودية بعد القيام بالخطوات التالية:

قم بالدخول لموقع هيئة الزكاة والدخل الإلكتروني من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اضغط على زر تسجيل الدخول

اضغط على تسجيل أفراد

اقرأ كافة الشروط والأحكام التي تظهر أمامك

انقر على زر موافق

حدد نوع الهوية

اكتب المعلومات الشخصية المطلوبة

اضغط على زر تحقق

يطلب منك كتابة بعض البيانات فقم بكتابتها بشكل صحيح

انقر على زر تقديم

والآن قد قمت بالتقديم بالهيئة ويمكنك الدخول للبوابة في أي وقت.

الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم السجل التجاري

الآن صار من السهل جدا أن تقوم بالاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الذهاب لمقرات الوزارة، والآن صار بإمكانك أن تقوم بالاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل بشكل إلكتروني بواسطة رقم السجل التجاري عبر اتباع بعض الخطوات السهلة وهي كما يلي:

أولا ادخل لموقع هيئة الزكاة والدخل الإلكتروني من خلال الرابط التالي: الرابط

ثانيا اضغط على زر الخدمات الإلكترونية

ثالثا اختر الخدمات الزكوية والجمركية

رابعا اضغط على زر تقديم إقرار زكوي

خامسا قم بتسجيل الدخول

سادسا وأخيرا انقر على زر إرسال.