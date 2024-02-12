خطوات الاستعلام عن بدل فاقد رخصة سيارة 2024

وفرت وزارة الداخلية خطوات الاستعلام عن بدل فاقد رخصة مركبة ورخصة القيادة 2024 للتعرف على كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة الجديدة في حالات الفقد أو التلف، ومن خلال موقع لحظات نيوز نقدم لكم الاستعلام عن بدل فاقد رخصة سيارة مع ذكر المستندات المطلوبة.

الاستعلام عن بدل فاقد رخصة السيارة

أتاحت وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية إلى المواطنين للاستعلام عن خدمات المرور، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال اتباع عدة خطوات، ويمكن من خلال الفقرة التالية الاستعلام عن بدل فاقد رخصة سيارة:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة مصر الرقمية.

الضغط على خيار “مركباتي” الموجود في قائمة خدمات المرور الرئيسية.

الضغط على خيار “بدل فاقد رخصة مركبة”.

يتم إدخال اسم المستخدم ورقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

الضغط على كلمة “استعلام”.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة

خطوات الاستعلام عن بدل فاقد رخصة مركبة ورخصة القيادة 2024

قامت وزارة الداخلية بتحديد مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة وتجهيزها قبل التوجه إلى وحدات المرور لاستخراج البطاقة الجديدة، والتي تتضح من خلال التالي:

إحضار إثبات محل الإقامة.

إحضار بطاقة الرقم القومي، وصورة منها.

إحضار أصل شهادة التخرج للاطلاع عليها مع صورة منها.

إحضار نموذج 256 كمن وحدة المرور.

إحضار عدد 4صور شخصية حديثة مع خلفية بيضاء.

إحضار الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتقدم.