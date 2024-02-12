ما هي فوائد الغرغرة بالماء المالح في الشتاء؟

الغرغرة بالماء المالح تعتبر من العلاجات البديلة التي يمكنك الاعتماد عليها لتقليل آلام والتهاب الحلق أو ألم الأسنان، حيث أنها تحتوي على العديد من الفوائد التي أثبتت نتائج فعالة لدي الكثير عند استخدامها.

وقد كشفت بعض الدراسات أن محلول الملح يساعد على تخفيف الالتهابات وتهيج الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى أنه يقلل من الأعراض المشابهة للبرد، ومن خلال تقريرنا سنتعرف على أهم فوائد الغرغرة بالماء المالح.

يخفف من التهاب الحلق

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة التهاب الحلق خاصة في فصل الشتاء، فهناك الكثير من الأمور التي تسبب التهاب الحلق قد يكون بسبب الهواء البارد أو حدوث جفاف أو الالتهابات الفيروسية أو تهيج الحلق، مما يؤدي إلى ارتفاع الإصابة بالتهاب الحلق، ولذلك ينصح الكثير من الأطباء للوقاية من الإصابة منها أن يقوم الشخص بالغرغرة بالماء المالح بشكل يومي في فصل الشتاء.

وقد نشرت بعض الدراسات في الولايات المتحدة في المجلة الأمريكية للطب الوقائي أن الأشخاص الذين يتغرغرون بانتظام بالماء والملح يكونوا أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، ومن أبرزها الإصابة بنزلات البرد.

يزيل انسداد البرد

أن الغرغرة بالماء المالح تساهم على التخلص من احتقان الأنف أو في حالة كان يعاني الشخص من الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى أن الماء بالملح تقلل وجود المخاط في الجزء الخلفي للحلق مما تساعد على إزالتها.

علاج تقرحات الفم

كما أن الغرغرة بالماء المالح تساعد في الراحة من الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي وهذا من خلال علاج تقرحات الفم التي تكون نتيجة بقايا الطعام أو التوتر أو الاختلالات الهرمونية.

وعندما يقوم الشخص بالغرغرة بالماء والملح الدافئ يساهم في منع نمو البكتيريا بالفم وهذا يقلل من الإصابة بالعدوي والقروح في الفم.